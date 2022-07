Ottimo riscontro di pubblico per la nuova tappa del Back to the Future Live Tour di Elisa, che ha portato la cantautrice sul palco del Sonic Park di Matera ieri sera 27 luglio 2022 nella splendida cornice di Cava del Sole David Sassoli. L’artista poliedrica, sognatrice dalla voce romantica, ha cantato in modo ineccepibile tra le urla entusiaste del pubblico, con la naturalezza e con un tocco sempre più appropriato allo stile delle canzoni interpretate, grazie anche all’innato gusto e alla non comune sensibilità che la contraddistingue. Elisa ha messo insieme due linguaggi che si incrociano: da questo cocktail sonoro è uscito fuori un successo senza eguali. Ha celebrato la bellezza, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità ambientale.

Elisa ha spaziato dalla lingua italiana per ritornare alle origini della sua brillante carriera musicale, in inglese. Alle 21:00 con un intro musicale di grande effetto, tra la musica vintage e l’ultimo singolo, la cantautrice ha aperto lo scenario su un lungo concerto. Quasi due ore di show mozzafiato che ha mandato letteralmente in estasi i tanti fans giunti da Matera e dai paesi limitrofi. Elisa ha ripercorso la propria carriera attraverso i suoi più grandi successi e un lunghissimo repertorio di brani del suo ultimo disco Back To The Future che ha fatto sognare la gente presente. La poliedrica artista ha immediatamente conquistato la platea, già pronta per cantare a squarciagola tutti i suoi più grandi successi. Si è esibita con tutti i suoi principali cavalli di battaglia, trascinando gli spettatori in un altro mondo parallelo fatto di amore, di emozioni e sensibilità: Let Me, Show’s Rollin, Come sei veramente, Palla al centro, Rainbow, L’anima vola, A tempo perso, Heaven Out of Hell, Hallelujah (Leonard Choen Cover), Anche fragile, Qualcosa che non c’è, Eppure sentire, Gli ostacoli del cuore, O forse sei tu, Se piovesse il tuo nome, Luce, Litoranea, Stay, No Hero, Fuckin’ Believers, Together, A modo tuo.

Elisa durante la sua carriera trentennale ha saputo unire generi musicali diversi, dal pop al soul, ottenendo sempre un amalgama e melodie sempre più apprezzate dal pubblico e dalla critica.

Uno show attesissimo dai fans che da tempo aspettavano di vedere la propria beniamina su un palco così, un’occasione unica per le persone accorse, per vedere dal vivo una della cantautrici più apprezzate del panorama musicale italiano ed internazionale, capace di emozionare il pubblico grazie ad una voce ed un timbro vocale straordinario.

Tra i tanti giochi di luce, effetti scenici sul Pianeta Terra, la musica di Elisa ha colpito assumendo una forte connotazione emozionale. Il grande interesse per l’ambiente da parte di Elisa, non è passato inosservato. L’ONU ha nominato l’artista come prima Alleata della SDG Action Campaign sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile. La campagna chiede alle persone di #FlipTheScript, di trasformare in azione l’apatia, la paura in speranza e la divisione in unione.

Nel finale ha suggellato il sogno di una coppia di fan Marila e Vito che attraverso un cartellone, hanno chiesto alla cantante di celebrare “live” il matrimonio con la formula del rito civile.

E’ intervento il Dalai Lama con un video messaggio esortando gli esseri umani a proteggere il Pianeta, a compiere il maggior sforzo possibile per assicurare la conservazione e la protezione dell’ambiente, affinchè le persone senzienti possano essere libere da una morte prematura e condurre una vita felice. Il tutto è stato ideato e realizzato su un rigido protocollo di basso impatto ambientale.

Nel ringraziare Stupinigi Sonic Park 2022 – Festival per l’evento, vi lasciamo ad una selezione di foto della serata evento.

Francesca Branà