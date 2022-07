L’attesa sta per finire! Manca veramente poco all’ arrivo a Matera di Elisa , la I edizione lucana della manifestazione nata in Piemonte, e che proseguirà nella Capitale della Cultura 2019 – Matera. Elisa Toffoli sarà infatti in concerto il prossimo 27 luglio 2022 a Cava del Sole David Sassoli, un luogo vivo, attrattivo, accogliente, all’altezza degli eventi più importanti per il tour ” Back to the future “. L’evento rientra a pieno titolo nel circuito della quarta edizione del Festival di musica e cultura Sonic Park.

Un imponente evento live pensando al pianeta. Un evento nell’ evento che coniuga musica e tutela ambientale. Un viaggio in 20 regioni con oltre 30 date, che vede in scena una delle voci più apprezzate della canzone italiana, ora in classifica con un nuovo album di inediti in italiano ed inglese “Ritorno al Futuro/Back to the Future”, con tante collaborazioni prestigiose.

Elisa continua a scegliere location di particolare impatto naturale e paesaggistico. L’ interesse di Elisa per Gaia la Madre Terra, ha portato la nomina dell’ artista come alleata della Campagna SDG Action sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dall’ ONU.

Elisa una grande artista che oltre a vantare uno smisurato talento è promotrice di una moderna sensibilità ambientale. Elisa porterà, nel pubblico e nel privato, il messaggio di #FlipTheScript: l’impossibile che diventa possibile se si agisce insieme, che significa riprendersi il Mondo perché appartiene a tutti, e non solo ad alcuni.

La mission delle SDG sono quelle di ottenere un mondo più giusto pacifico, e green, per porre fine alla crisi climatica. Le Nazioni Unite chiedono alle persone di tutto il mondo di trasformare l’apatia in azione, la paura in speranza, la divisione nell’unione.

Concerto dopo concerto, partito in data 16 luglio con Caparezza, Achille Lauro, Elisa con la sua inconfondibile voce , porterà in scena un live imperdibile, entusiasmando il pubblico con i brani estratti dal suo ultimo disco oltre ai suoi più grandi successi del passato, canzoni e video che hanno superato milioni di visualizzazioni su Youtube. Una voce potente e moderna, il sound pop che si mischia al soul, all’ elettronica fino ad attingere a sonorità degli anni ’80’. Brani che esplorano e scandagliano diversi generi e che esprimono tensione emotiva, ritmo ed energia.

La musica parla un linguaggio universale e ci permetterà di diffondere ancora di più l’importanza di essere attenti all’ambiente.

Biglietti disponibili su https://sonicparkfestival.it/matera

Apertura cancelli ore 18:00

Inizio concerto ore 21:00

INFO

Promosso da: Sonic Park Stupinigi- Piazza Principe Amedeo, 7

Email: matera@sonicparkfestival.it

Sitoweb: https://sonicparkfestival.it/

Francesca Branà