Nel più ampio quadro delle disposizioni diramate dal Comando Provinciale CC di Taranto al fine di garantire un’estate sicura, nel fine settimana, le Compagnie di Taranto e di Castellaneta hanno dato luogo, specie nelle zone balneari ed in prossimità dei locali notturni, a un’intensificazione straordinaria delle attività di controllo del territorio svolgendo servizi coordinati a largo raggio volti a prevenire e reprimere le varie forme di illegalità diffusa, nonché le violazioni al codice della strada che spesso sono causa dell’annoso fenomeno delle stragi del Sabato sera.

In particolare, i militari, nel corso di una fitta rete di controlli attuati nelle ore notturne, hanno:

– denunciato in stato di libertà un 45enne di Palagiano (TA), per furto aggravato poiché sorpreso a rubare 400 kg (quattrocento) di angurie; un 28enne di Ginosa per porto di oggetti atti ad offendere poichè trovato in possesso di un bastone di ferro, sottoposto a sequestro, un 23enne bulgaro, poiché sorpreso alla guida senza patente (recidivo); 12 soggetti per guida in stato di ebbrezza a cui sarà sospesa la patente;

– segnalato alle competenti prefetture per uso non terapeutico di stupefacenti, 26 persone, trovate in possesso di modiche quantità di droga per complessivi grammi trenta;

– elevato 65 contravvenzioni al codice della strada per varie violazioni, in gran parte per guida senza casco, guida senza cintura di sicurezza e guida senza copertura assicurativa;

– controllato oltre 150 persone e 115 veicoli.

comunicato stampa Carabinieri Taranto