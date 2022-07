Manila Gorio sugli scudi. È andato in scena, mercoledì 21 luglio, nel favoloso resort Al Sole, a Mola di Bari, l’evento per rendere ufficiale il nuovo numero di Political. Political è magazine free ideato da Manila Gorio, giornalista e show-woman a tutto campo.

In seguito al grande apprezzamento da tutto il mondo televisivo, Rai compresa, per la trasmissione “Il Punto”, ormai trasmissione numero 1 di Antenna Sud, Manila ha deciso di portare in giro (“tour on the road”) la nuova rivista, raggiungendo sia i comuni delle Regioni Puglia che quelli della Basilicata.

Manila ama i grandi eventi e crede in tutto ciò che fa. D’altronde, i risultati si sono sempre visti. In questa occasione, sta dimostrando di vederci lontano, oltre la Tv. Ha come scopo, l’idea di combattere la disaffezione politica, con obiettivo primario, il ridurre le distanze tra la persone e i territori.

Grande successo di pubblico per la prima, grandissima affluenza dei presenti intervenuti alla serata di Gàla, tra cui numerosi politici, imprenditori, associazioni e ospiti di spessore.

Tante le tematiche affrontate durante l’evento tra le quali la Flat Tax, Lavoro, Sanità e Diritto alla Salute.

Interessante anche l’intervista della padrona di casa a Paride Mazzotta, presidente del Gruppo Regionale di Forza Italia (in copertina sul numero del magazine di luglio), da cui sono emersi nuovi spunti e progetti su cui lavorare in futuro.

Insomma, ancora una pietra miliare della Gorio sulla quale sarà facile scommetterci.