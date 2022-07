La cucina italiana non ha nulla da invidiare a quella degli altri paesi, anzi: rappresenta una delle più amate a livello globale, per via delle sue antichissime tradizioni e per le sue eccellenti specialità. D’altra parte, però, oggi sono tantissimi gli italiani che amano lanciarsi alla scoperta di nuovi sapori in cucina, e che sperimentano dunque le cucine estere, ma senza per questo voler fare un torto alla nostra. Ecco spiegato perché oggi scopriremo insieme quali sono le cucine straniere più amate dai cittadini della Penisola.

Quali sono le cucine estere preferite dagli italiani?

Sebbene gli italiani siano appassionati di cucina mediterranea, sono anche piuttosto avventurosi e curiosi, il che li spinge a provare nuovi piatti di altre culture, ogni volta che se ne ha l’occasione. Infatti, gli italiani sono noti per abbracciare con entusiasmo alcune cucine straniere in particolare. Una delle più popolari è quella indiana: le spezie e i sapori ricchi di questi piatti si sposano perfettamente con i palati italiani, già abituati ad un gusto forte e deciso.

Un’altra cucina molto apprezzata è quella giapponese, come testimonia la folla che puntualmente prende d’assalto i ristoranti del Sol Levante presenti sul territorio. I sapori leggeri e delicati del sushi e del sashimi rappresentano spesso una “boccata d’aria fresca” rispetto ai sapori intensi della cucina italiana. Anche la cucina thailandese sta guadagnando popolarità, grazie alla sua stuzzicante combinazione di sapori dolci, aciduli e piccanti. Infine, non potremmo non citare la cucina americana, soprattutto se si parla dei mille modi per cuocere e per grigliare la carne. In ambito europeo, invece, piacciono tantissimo la cucina spagnola, quella francese (per i dolci) e quella greca.

Come si prepara il sushi perfetto in casa?

Preparare il sushi a casa non è così difficile come si potrebbe pensare, dato che serve solo un coltello affilato, un po’ di pratica e ovviamente gli ingredienti giusti. Innanzitutto, sarà necessario decidere quale tipologia preparare, e comprare tutto l’occorrente. Per preparare il Nigiri, ad esempio, sarà necessario del pesce freschissimo, e a tal proposito è bene sottolineare che si può acquistare del salmone fresco confezionato anche in alcuni supermercati online, avendo una scelta più vasta. Approfondendo la ricetta, il sushi deve essere preparato con riso a chicco corto, da non scuocere. Il riso, inoltre, deve essere raffreddato prima di essere utilizzato, altrimenti renderà il sushi troppo molliccio. Una volta preparato il riso, si aggiungono al pesce i ripieni, come le verdure e lo zenzero, ma qui si può spaziare molto con la fantasia. Poi arriva il momento di arrotolare il sushi: se si utilizza una stuoia di bambù, bisogna assicurarsi di premere delicatamente per formare un rotolo stretto. Infine, si bagna il coltello e si taglia il rotolo a pezzetti, prima di servirlo.