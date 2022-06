Il mondo della connessione online domestiche rappresenta un argomento molto ampio e interessante che merita particolare attenzione, visto che i consumatori devono essere in grado di scegliere la promozione che meglio si adatta alle loro esigenze. Ecco cosa occorre conoscere per effettuare una scelta ottimale.

La tipologia di connessione ideale

Per effettuare una scelta di internet casa occorre, per prima cosa, capire il tipo di connessione di cui si necessita e soprattutto se questa dovesse essere disponibile nella città dove si abita.

Questo vuol dire che se si vuole avere una buona connessione è importante valutare se questa può essere sottoscritta: per esempio non in tutte le zone di una regione è possibile sfruttare la connessione con la fibra ottica, quindi occorre sfruttare l’ADSL classico.

Di conseguenza occorre necessariamente valutare anche questo aspetto, in maniera tale che il risultato possa essere sinonimo di massima precisione e soprattutto che non vi siano sprechi di denaro dato che si potrebbe rischiare di sottoscrivere un abbonamento per la connessione online domestica.

La differenza tra le varie connessioni

Ovviamente occorre capire anche quali siano le diverse tipologie di connessioni. Oltre all’ADSL, che rappresenta la versione standard e che necessita del router e del telefono in casa propria, oggi è possibile sfruttare la connessione fibra FTTC, ovvero la Fiber To The Cabinet.

In questo caso, dalla centrale da cui partono i diversi cavi, questi vengono portati fino alla cabina che si trova nei pressi di una zona abitata e successivamente, da questo strumento, fino alle case dei clienti.

In questo caso occorre prendere in considerazione come i costi di posa siano contenuti e la velocità della connessione ottimale.

Inoltre occorre parlare della FTTH, ovvero la fibra direttamente a casa: in questa circostanza i lavori sono maggiormente costosi ma, in compenso, si ottiene una maggiore velocità rispetto alla fibra classica, dato che la centralina non viene sfruttata in maniera eccessiva.

La scelta in Puglia

Qualora si abiti in Puglia occorre necessariamente sfruttare la connessione in fibra, sia FTTC che FTTH, che si presenta con costi che si aggirano attorno ai venti euro per l’abbonamento. Ovviamente la scelta dell’abbonamento internet casa deve essere considerato valutando anche diversi fattori come il costo e la velocità della connessione, dettaglio importante che deve essere preso in considerazione.

Discorso piuttosto eterogeneo se si va a fare un focus delle varie province pugliesi. Grazie allo studio fatto dal sito web Segugio.it sulle offerte di alcuni operatori ci rendiamo conto che tra una provincia e l’altra ci sono non poche differenze Nella provincia di Brindisi la tecnologia di connessione è uguale per i tre operatori presi in esame (Aruba, Illumia e Sky) ed è FTTH con una velocità di connessione in download di 1024 Mbps. Differenze anche dal punto di vista economico con Aruba che grazie alla sua offerta Fibra Aruba Promo prevede un canone mensile di 17,69€. Più cara, invece, Sky che prevede una tariffa fissa su tutto il territorio nazionale di 24,90€.

Identica la situazione anche a Foggia e Lecce dove i tre operatori offrono la stessa tecnologia di connessione e la stessa velocità oltre, ovviamente, al canone mensile.

Situazione del tutto particolare, invece, a Taranto dove a livello infrastrutturale c’è ancora un ritardo. In questo caso Segugio.it ha preso in considerazione le offerte che propongono Tim, Aruba e Fastweb ed ha notato da subito che c’è n problema di non poco conto. L’uinca a garantire una connessione in FTTH con una velocità di connessione da 1024 Mbps è TIM ed anche il canone ne risente visto che è di 29,90€ al mese. Aruba e Fastweb, invece, hanno ancora una connessione FTTC con una velocità di connessione di 200 Mbps. Nonostante ciò i prezzi restano altini perchè Aruba con la sua offerta Fibra Aruba Promo prevede un canone di 17,69 mentre Fastweb addirittura di 25,95€.

Come abbiamo visto c’è ancora da fare a livello infrastrutturale per garantire agli utenti una connessione veloce e stabile. Prima di sottoscrivere un abbonamento è importante analizzare quali sono i diversi servizi aggiuntivi, dettaglio che non deve essere assolutamente ignorato e che permette di risparmiare denaro e di ottenere un risultato finale perfetto sotto ogni aspetto.