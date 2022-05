Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata in corrispondenza dello svincolo esterno della stazione di Bari sud. Di conseguenza, tali svincoli saranno chiusi nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:

-dalle 22:00 di mercoledì 1 alle 6:00 di giovedì 2 giugno, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Bari sud, verso la SP236 in direzione di Cassano delle Murge. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di entrata della stazione di Bari sud, per chi percorre la SP236 e proviene da Bari.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dello svincolo esterno di uscita, seguire la SP236, verso Bari, fino al successivo svincolo di uscita di “Parco Adria”, effettuare l’inversione di marcia ed entrare dallo stesso svincolo in direzione di Cassano delle Murge;

per la chiusura dello svincolo esterno di entrata, chi percorre la SP236 – con provenienza Bari – ed è diretto sulla A14, dovrà proseguire sulla SP236 fino al successivo svincolo di uscita di Bitritto nord, effettuare l’inversione di marcia e rientrare dallo stesso svincolo;

-dalle 22:00 di venerdì 3 alle 6:00 di sabato 4 giugno, sarà chiuso lo svincolo esterno di uscita della stazione di Bari sud, verso la SP236 in direzione di Bari. Contestualmente, sarà chiuso anche lo svincolo esterno di entrata della stazione di Bari sud, per chi percorre la SP236 e proviene da Cassano delle Murge.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura dello svincolo esterno di uscita, seguire la SP236 verso Cassano delle Murge fino al successivo svincolo di uscita di Bitritto nord, effettuare l’inversione di marcia ed entrare dallo stesso svincolo in direzione di Bari;

per la chiusura dello svincolo esterno di entrata, chi proviene dalla SP236 – da Cassano delle Murge – ed è diretto sulla A14, dovrà proseguire sulla SP236 fino al successivo svincolo di uscita di “Parco Adria”, effettuare l’inversione di marcia, per rientrare dallo stesso svincolo.

comunicato stampa diffuso da autostrade.it