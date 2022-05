Programma Sviluppo e Confapi Industria Taranto siglano un protocollo d’intesa. Una collaborazione preziosa tra l’istituzione formativa e l’associazione datoriale che rappresenta la media e piccola industria, ma con la firma del protocollo nasce soprattutto uno sportello fisico sul territorio, presso il quale gli associati Confapi Industria Taranto potranno trovare, negli esperti di Programma Sviluppo, un supporto concreto per orientarsi nel complesso e mutevole mondo della formazione e delle politiche attive per il lavoro. Lo sportello sarà presso la sede di Confapi Industria Taranto, in via D’Aquino, 28 e sarà operativa, nella fase iniziale, su appuntamento. In seguito l’attività verrà organizzata in maniera sistematica con orari e giorni precisi di apertura al pubblico.

Silvio Busico, Direttore generale Programma Sviluppo: «La creazione di un grande network in grado di sostenere la domanda di innovazione, sviluppo e lavoro di territori e associazioni datoriali è la strada che percorriamo ormai da anni. Per questo, alle sedi storiche di Programma Sviluppo e alle nuovi sedi di imminente inaugurazione, vanno ad affiancarsi in modo diffuso e capillare sul territorio dei corner dedicati, che mi piace pensare come veri e propri acceleratori locali di sviluppo. Tra questi, quello creato con Confapi Industria Taranto, che teniamo oggi a battesimo, ha il pregio di sorgere all’interno di un contesto territoriale ed associativo di particolare rilievo per dinamismo e iniziativa. In questo contesto i servizi gratuiti che Programma Sviluppo e Confapi Industria Taranto offriranno agli associati sono cruciali per raccogliere sfide e opportunità a disposizione oggi per il territorio. Da un lato, la formazione continua finanziata, utile a sostenere non solo la domanda di competenze delle aziende non solo per adempiere agli obblighi di legge ma soprattutto per l’upskilling del capitale umano e l’adeguamento al nuovo contesto tecnologico-produttivo. Dall’altro, le politiche attive del lavoro che, specie in Puglia con l’imminente avvio della fase 2 di Garanzia Giovani, rappresentano la concreta occasione di sostenere la crescita aziendale sfruttando bonus e incentivi per rinnovare e ringiovanire il capitale umano aziendale».

Roberto Palasciano, Presidente Confapi Taranto: «Confapi Taranto ha nella sua mission, fra le altre, la valorizzazione e lo sviluppo delle PMI del territorio e, oggi più che mai, il contesto internazionale ci pone davanti sfide difficili riguardo i temi della sostenibilità e della competitività in uno scenario con costanti, velocissime mutazioni. La linea di galleggiamento resta, in questi casi, la capacità organizzativa aziendale a saper anticipare le richieste dei mercati, la duttilità imprenditoriale, il giusto mix di competenze che solo un’adeguata formazione può garantire: I percorsi formativi all’interno delle aziende rappresentano una risorsa per gli imprenditori ed i lavoratori, consentendo di aggiornare le skills e di acquisirne nuove stando al passo anche con le nuove tecnologie. Attraverso il Fondo Interprofessionale di Confapi (FAPI) assicuriamo alle imprese associate la possibilità di somministrare ai propri dipendenti formazione continua. Con lo strumento degli Enti Bilaterali ampliamo il quadro di tali attività. Confapi Taranto ha inteso migliorare l’offerta per le aziende associate, siglando un accordo con Programma Sviluppo, società leader del settore in Puglia, con una presenza altamente qualificata e consolidata sul territorio. Oggi il nostro accordo si concretizza con la nascita presso la sede di Confapi industria Taranto dello Sportello Lavoro, dove gli esperti di Programma Sviluppo, monitorando tutte le opportunità di agevolazioni a livello nazionale e regionale, possono fornire alle aziende associate tutto il supporto necessario per rispondere al meglio alle richieste del mercato».