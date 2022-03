Palermo-Taranto si è giocata. Secondo noi, troppo presto, visto la recente positività dell’intera rosa, staff tecnico compreso. Quindi, è stata una partita senza storia che difficilmente l’avrebbe avuta, per le condizioni estremamente precarie dei calciatori rossoblu scesi in campo. Per onor di cronaca, la commentiamo.

Subito in gol il Palermo al 3’. Luperini, su calcio d’angolo, mette in rete. Comincia così il monologo rosanero con una serie di occasioni non sfruttate, sino al 36’ quando il solito Brunori raddoppia, sull’assist di Valente. Cinque minuti dopo, su respinta di Chiorra, dopo un tiro di Floriano, lo stesso centravanti rosanero segna il suo 21’ gol che lo porta in testa alla classifica marcatori. In mezzo, vale a dire al 7’ del secondo tempo, Di Gennaro accorcia le distanze per il Taranto, su assist di De Maria.

Luperini e Soleri segnano poi il quarto e quinto gol mentre la seconda rete del Taranto è siglata, allo scadere, da Zullo. Vi risparmiamo la cronaca perché ricca di conclusioni avventate dei palermitani che non credevano ai propri di trovare una squadra così fisicamente distrutta. Speriamo ora i ragazzi possano riprendersi presto e pensare alla partita di domenica prossima in casa con la Juve Stabia. Vietato sbagliare da ora in poi.

Il Tabellino

Palermo: Pelagotti 6,5; Accardi 6, Lancini 6, Marconi 6, Giron 6; Dall’Oglio 6 (45’ Damiani 6), De Rose 6; Valente 6,5 (80’ Silipo sv), Luperini 7 (87’ Fella sv), Floriano 6 (73’ Felici 6); Brunori 7 (73’ Soleri 6,5). All.Nardini 6,5

Taranto: Chiorra; Riccardi, Zullo, Benassai, De Maria (83’ Mastromonaco); Di Gennaro (64’ Ferrara), Civilleri (83’ Cannavaro), Labriola; Pacilli (57’ Manneh) Saraniti, Giovinco (57’ Santarpia). All. Laterza

Arbitro: Longo (Paola)

Reti: 3’, 68’ Luperini, 36’, 41’ Brunori, 52’ Di Gennaro, 92’ Soleri, 93’ Riccardi

Ammoniti: 32’ Dall’Oglio, 37’ Di Gennaro, 59’ Benassai, 65’ Damiani, 76’ Civilleri, 90’ Soleri

Spettatori: 4.203