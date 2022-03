Un incentivo economico per supportare i nuclei di nuova costituzione attraverso la concessione di un vero e proprio buono spesa utile per l’acquisto di prodotti per l’infanzia. E’ questo il senso del “Buono bebè”, l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Alfredo Longo con il supporto dell’assessore ai Servizi Sociali Stefania Moccia. L’incentivo, destinato alle famiglie che hanno avuto figli nati nell’anno 2021, consiste nell’erogazione di un contributo finanziario, spendibile presso farmacie ed esercizi aderenti del Comune, al fine di supportare le numerose spese da sostenere per la crescita dei figli attraverso l’acquisto di beni di prima necessità per l’infanzia, medicinali con prescrizione pediatrica, prodotti per l’alimentazione, pannolini e prodotti specifici per l’igiene.

“Il buono bebè rappresenta una misura concreta di sostegno economico per le famiglie con bimbi piccoli con evidenti difficoltà economiche. Si tratta di un progetto che abbiamo fortemente voluto istituire a livello locale e che si va a sommare alle altre forme di aiuto erogate dagli altri Enti. Il nostro è un segnale di vicinanza e attenzione alle famiglie che hanno ricevuto il dono di avere un bambino, consapevoli delle complessità, soprattutto economiche, da affrontare durante il percorso di crescita di un figlio” hanno commentato il sindaco Alfredo Longo e l’assessore ai Servizi Sociali Stefania Moccia. Per avere diritto alla prestazione è necessario avere i seguenti requisiti: residenza nel Comune di Maruggio da almeno un anno, nascita del bambino avvenuta nell’anno 2021 e soglia ISEE del nucleo familiare pari o inferiore a 15.000,00 euro. La domanda, scaricabile sul sito istituzionale dell’Ente, dovrà pervenire tramite posta elettronica oppure consegnata al protocollo del Comune di Maruggio entro e non oltre 22 Aprile 2022.