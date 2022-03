All’ interno del PNRR la parità di genere rappresenta una delle tre priorità trasversali in termini di inclusione sociale. Per contrastare le molteplici dimensioni della discriminazione verso le donne, che la pandemia ha contribuito ad evidenziare, il Governo ha annunciato nel PNRR l’ adozione di una Strategia nazionale per la

parità di genere 2021-2026.

La strategia si propone di raggiungere entro il 2026 l’ incremento di cinque punti nella classifica dell’ Indice sull’ uguaglianza di genere elaborato dall’ Istituto Europeo per l’ Uguaglianza di Genere ( EIGE ), che attualmente vede l’ Italia al 14esimo posto nella classifica dei Paesi UE-27.

Le misure previste dal Piano in favore della parità di genere sono in prevalenza rivolte a promuovere una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro, attraverso: 1) interventi diretti di sostegno all’ occupazione e all ‘imprenditorialità femminile; 2) interventi indiretti o abilitanti , rivolti in particolare al potenziamento dei servizi educativi per i bambini e di alcuni servizi sociali, che il PNRR ritiene potrebbero incoraggiare un aumento dell’occupazione femminile prefiggendosi l’obiettivo diretto o indiretto di ridurre le asimmetrie che ostacolano la parità di genere sin dall’ età scolastica, sia di potenziare il welfare per

garantire l’ effettivo equilibrio tra vita professionale e vita privata.

Per il Mese delle Pari Opportunità la Confcommercio Provincia di Bari – B.A.T – delegazione di Altamura, ha organizzato l’ incontro ” RIPARTIAMO DAL ” lunedì 14 marzo dalle ore 13:00 alle ore 17:30 presso la Sala corsi del Comando di Polizia locale – Via del Mandorlo 21, Altamura con l’ obiettivo di aprire una nuova fase in cui, non solo le imprese, ma anche le Pubbliche Amministrazioni si impegnano a promuoverne i principi ed applicare le azioni concrete, per incoraggiare, promuovere e favorire la diffusione sul territorio per le Pari Opportunità e l’ uguaglianza sul lavoro, contribuire alla lotta contro tutte le forme di discriminazione sul luogo di lavoro, impegnandosi, al contempo a valorizzare le diversità all’ interno dell’organizzazione, con particolare riguardo alle pari opportunità tra uomo e donna, ma anche a promuovere la visibilità esterna dell’ impegno, dando testimonianza delle politiche adottate e dei progressi ottenuti, in un’ ottica di comunità realmente solidale e responsabile, consentendo alla donna imprenditrice di poter ripartire e/o continuare il suo percorso personale e imprenditoriale. Sono proprio le donne ad aver sofferto maggiormente della crisi economica e della pandemia ma che continuano a credere nella realizzazione dei propri sogni.