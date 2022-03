Nell’ambito del piano di ammodernamento che Autostrade per l’Italia ha avviato, in accordo con il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, su tutta la propria rete in gestione, come condiviso con le istituzioni territoriali, sulla D94 Complanare sud di Bari (allacciamento A14 Bologna-Taranto/Tangenziale di Bari) sono stati programmati interventi di manutenzione del viadotto “Santa Caterina“, situato al km 676+686.

Il piano di interventi è stato definito sulla base degli esiti di analisi approfondite condotte sull’opera secondo i nuovi standard previsti dalla normativa e prevede attività anche di carattere strutturale, al fine di allungarne la durabilità. Pertanto, sarà chiuso il ramo di allacciamento con la Tangenziale di Bari, per chi proviene dalla A14 Bologna-Taranto e da Modugno ed è diretto verso la Tangenziale di Bari, in direzione di Brindisi-Lecce, dalle 22:00 di venerdì 11 alle 6:00 di lunedì 14 marzo.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari:

-per chi proviene dalla A14 ed è diretto sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce: uscire allo svincolo di Bari Zona Industriale sulla D94 Complanare di Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l’uscita “Tangenziale di Bari”, per poi proseguire sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce;

-per chi proviene da Modugno ed è diretto sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce immettersi sulla SP1 Bari-Modugno verso Bari e proseguire sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari, fino a raggiungere l’uscita “Tangenziale di Bari”, per poi proseguire sulla Tangenziale di Bari in direzione Brindisi-Lecce.

In ulteriore alternativa, si potrà proseguire sulla Tangenziale di Bari verso Foggia e uscire allo svincolo 7/b, per poi immettersi sulla SS96 Bari-Altamura in direzione di Modugno, uscire verso Brindisi-Taranto e prendere la seconda uscita della rotatoria verso Brindisi-Taranto-Tangenziale, procedere poi sulla SS96 Bari-Altamura verso Bari fino a raggiungere l’uscita “Tangenziale di Bari” per proseguire, infine, sulla Tangenziale verso Brindisi-Lecce.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite i collegamenti “My Way” in onda su Sky Meteo24 (canale 502 Sky), su Sky TG24 (canali 100 e 500 Sky e canale 50 del digitale terrestre), su La7 e La7d (canale 7 e 29 del digitale terrestre) e sui seguenti canali: sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.

comunicato stampa Autostrade per l’Italia