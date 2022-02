Paolo Chiafele , è un salumaio di Martina Franca dal 2015 in Ucraina e precisamente a Kiev. Lo raggiungiano in diretta televisiva su pugliapress TV (vedi quì’) mentre la città viene bombardata.

“La Russia ha bombardato stanotte alle 4 Kiev con 7 missili e uno in aeroporto. L’aria è tesa. Ci sono file nei supermercati e nei bancomat. C’è tanta gente che scappa dalla città”

A parlare in diretta da Kiev, ospite del direttore è Paolo Chiafele, martinese che da sette anni vive in Ucraina

Dove lavora in un’azienda che produce salumi, molti dei quali tipicamente pugliesi come il capocollo di Martina Franca. “La gente ha paura – continua Paolo – nonostante la Legge Marziale, si presume che ci possano essere degli infiltrati russi che possono far saltare ponti ed ancora peggio. Ieri sera l’ambasciata mi ha inviato un messaggio dicendo di abbandonare il territorio. Non li ho ascoltati e meno male, in quanto hanno bombardato anche la strada per andare in aeroporto. Le vittime non sono dichiarate. Penso siano tante e non sono state rese note per non spaventare ulteriormente la popolazione. Ci sono dei missili mandati da Mosca”.

Cosa temete ora?

Provo ribrezzo per Putin. Ha preso pieni poteri. Il suo obiettivo è conquistare la ricca l’Ucraina. Il popolo è sovrano, la sua è una tirannia. Bisogna fermarlo in quanto è una minaccia non solo per questo paese, ma per tutta l’Europa. Oggi spara missili qui, domani potrebbe lanciarli in Italia. Diffondete questo messaggio. Ha 7mila testate nucleari e sarebbe una fine del mondo.

Immagino che la sua famiglia sia preoccupata

Papà è preoccupato. L’ho chiamato subito, prima che vedesse i tg per tranquillizzarlo. Qui in azienda siamo 200, oggi ne siamo al massimo tre. Può essere pericoloso, nel punto in cui mi trovo. Ci sono punti che i Russi possono far saltare. Io faccio mezza giornata qui e nel pomeriggio nel salumificio faccio l’ultima consegna.

Cosa si sente di dire agli italiani?

Putin è senza scrupoli. Credo che l’America non farà nulla, solo l’Inghilterra potrebbe aiutare l’Ucraina- Nemmeno l’Italia farà nulla. Questo pazzo potrebbe lanciare una bomba nucleare. Riuscirebbe a colpire fino a 2500 km, tanto da colpire in Italia, Francia, Germania. Bisogna fermarlo. Sta distruggendo la democrazia. Bisogna aver paura. L’Ucraina è vicina all’Europa più di quanto pensiate.