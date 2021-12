Nel quartiere San Paolo, in ambito dei rafforzati servizi di controllo del territorio predisposti in occasione delle festività natalizie, agenti del Nucleo Artificieri dell’U.P.G.S.P. della Questura di Bari hanno individuato una bancarella non autorizzata su cui era esposto materiale esplodente delle categorie F1 ed F2.

All’atto del controllo, tuttavia, non è stato possibile accertare chi fosse il venditore, con tutta probabilità allontanatosi quando si è reso conto dell’arrivo della pattuglia.

Sequestrati a carico di ignoti 5 Kg di prodotto attivo, confezionato in articoli pirotecnici. L’ipotesi di reato è fabbricazione o commercio abusivi di materiale esplodente; indagini in corso per individuare il reo.

Sempre ieri al quartiere San Paolo, i poliziotti della Squadra Volante hanno denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale un giovane di 26 anni. L’uomo, alla guida di un motociclo con passeggero a bordo, non si è fermato all’alt intimato dagli agenti. Dopo un breve inseguimento per le vie della zona industriale, è stato fermato e sottoposto a controllo. Il ragazzo è risultato essere destinatario di “Avviso Orale” del Questore di Bari e privo di patente idonea per la guida del motociclo. Il veicolo è stato sequestrato mentre il 26enne è stato anche sanzionato per le infrazioni al Codice della Strada.

Infine, al quartiere Poggiofranco, i poliziotti della Squadra Volante hanno sottoposto a controllo un uomo di 27 anni che viaggiava a bordo della propria autovettura. In evidente stato di ebbrezza, è stato sottoposto ad alcool test.

All’esito positivo del test, è stato denunciato in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza.