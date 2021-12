Si terrà il 23 Dicembre alle ore 20:00 presso la Basilica Pontificia San Martino di Martina Franca il CONCERTO INTERNAZIONALE DI NATALE prodotto dalla EVENTS & PROMOTION ed organizzato da ANTONIO RUBINO ORGANIZZAZIONI, con il Patrocinio del Comune di Martina Franca.

L’evento per beneficenza rientra nel progetto che da anni Antonio Rubino, già organizzatore di grandi eventi come Portici d’Estate, La Girandola, Il Vero Santa Claus, sta portando avanti in favore del Giardino dei Bambini del Congo, fortemente voluto da Padre Laurent Falay Lwanga. Gli eventi a sostegno dell’orfanotrofio si sono fermati nel 2019 a causa della pandemia, dopo un grande evento di Brindisi.

Il Concerto di Natale vedrà la partecipazioni di grandi artisti, tra questi HONGMEI NIE, il soprano cinese che, oltre ad aver cantato con Pavarotti, José Carreras, Miriam Makeba, Dee Dee Bridgewater, Tom Jones, Renzo Arbore, Albano, D’Alessio e tanti altri, ha cantato davanti a Papa Giovanni Paolo II e a Papa Benedetto XVI. Hongmei non è nuova a Martina Franca. La celebre soprano, infatti, è già stata nella stessa Basilica tanti anni fa, portata dallo stesso Antonio Rubino, in occasione di un evento a sorpresa dell’’indimenticato imprenditore Lino Cassano che suscitò allora tantissima emozione. E’ proprio alla memoria di Lino Cassano che sarà dedicato il concerto.

Hongmei sarà accompagnata al pianoforte dalla nota pianista romana Ida Iannuzzi del Conservatorio Santa Cecilia di Roma che ha collaborato con Festival Musicali sia in Italia che all’estero (Settembre Musica-Torino; Festival dei Due Mondi – Spoleto; Festival Internazionale del Cinema – Sorrento; Festival de Musica de la Vila de Rialp – Spagna). Il repertorio sarà lirico e natalizio.

Hongmei, recentemente ha inciso un disco di canzoni napoletane con Renzo Arbore.

Altra presenza attesa a Martina Franca è quella del cantautore Renzo Rubino, reduce dal successo ottenuto la scorsa estate di Porto Rubino, con il quale Hongmei duetterà con alcuni brani natalizi, ma il cantautore ha promesso anche altre emozioni.

A presentare il Concerto un volto nazionale tra i più conosciuti, il presentatore RAI Beppe Convertini, anch’egli di Martina Franca. L’organizzatore preannuncia altre sorprese con collegamenti in diretta. Il concerto assume un interesse internazionale in quanto sarà trasmesso in tutto il mondo sia la vigilia di Natale alle 10:00 che il giorno di Natale alle 15:50 su Padre Pio TV visibile sui canali satellitari di Sky e su quelli digitali (L’emittente trasmette attraverso il servizio di televisione digitale terrestre sul territorio nazionale nel mux Dfree sulla LCN 145; via satellite in Italia (Tivùsat e Sky Italia), in tutta Europa e nei Paesi del bacino del Mediterraneo via satellite Eutelsat Hot Bird 13D; e tramite internet in tutto il mondo).

L’ingresso in Basilica, consentito per esigenze televisive entro le 19:45, sarà riservato unicamente ai possessori del Green Pass rinforzato e sarà gratuito, previa prenotazione allo 0804800600 ed una donazione volontaria direttamente sulla carta di Padre Laurent Falay Lwanga che sarà comunicato al momento della prenotazione. Un grande evento che lascerà dolce il palato in quanto tutti i partecipanti riceveranno una confezione si cannoli siciliani dalla Palmisano srl, una azienda italiana (anch’essa martinese) che esporta in tutto il mondo e farciti dalla Pasticceria Minardi. “Questo grosso evento – ha dichiarato Antonio Rubino– è stato possibile realizzarlo grazie al Comune di Martina Franca che ha messo a disposizione i servizi, a Don Peppino Montanaro parroco della Basilica ed alcuni sponsor che ringrazieremo a margine del concerto che, siatene certi, rimarrà nella memoria di quanti avranno la possibilità di parteciparvi. Con Hongmei inizia una collaborazione che proseguirà in tanti altri eventi che organizzeremo non solo in Italia”.