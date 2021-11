Si sorprende da solo Filippo Accetta, commerciante di Street Food, tra gli espositori della Festa del Cioccolato a Martina Franca. La manifestazione patrocinata dal Comune di Martina Franca si è tenuta nell’ultimo weekend di Novembre nella centralissima Piazza XX Settembre (dove tra l’altro un regolamento vieterebbe eventi di somministrazione). La cioccolata, si sa, attira i bambini, per i quali erano stati anche organizzati dei laboratori a loro dedicati.

Tra i leader nazionali no vax, per capire le sue idee, leggiamo un post da lui pubblicato sulla sua pagina facebook (con ben 50.000 persone che la seguono): “Circo massimo Roma le TV diranno eravamo 8 gatti😂😂il popolo non molla perché la gente come noi non molla mai in tutte le città d’italia una marea di gente forza popolo mandiamoli tutti a casa che per 2 hanni dicono solo fesserie ingannando il popolo ma la verità è vicina buona notte a tutti amici fratelli sorelle viva la libertà e no al green pass e giù le mani dai bambini resistere e mai mollare ❤️❤️”

Accettura lei non si è vaccinato, quindi non ha il Green Pass?

“No, ma prima di partire dalla Sicilia ho fatto il tampone”

Dovrebbe sapere che dovrebbe essere fatto ogni 48 ore, oltre tutte le precauzioni nella somministrazione che dovrebbe essere fatta in confezioni monodose, mentre addirittura davate assaggi di cioccolata, soprattutto ai bambini per invogliarli all’acquisto. Ma c’è stato qualcuno che ha controllato in tutti questi giorni se avevate il green pass o il tampone?

“No. I vigili controllavano se indossavamo la mascherina”

Ma lei, perché è contro il vaccino?

“E’ una questione di libertà. Se lo Stato obbligasse tutti a farlo, io lo farei. Dal 6 dicembre sarò penalizzato nel mio lavoro. Praticamente non potrò più farlo”.

Ma dal 28 Novembre al 6 di dicembre non è che le cose cambiano. Il sindaco Ancona, con un messaggio stucchevole che richiedeva attenzione da parte dei bambini, tra i quali i contagi nella sua città sarebbero aumentati del 30%, mi sembra un controsenso

“Per onestà intellettuale devo ammettere che solo a Martina Franca è accaduto questo. Ovunque siamo andati, ad esempio Matera, i controlli sono stati fatti in maniera adeguata”

Alla fine la colpa è dei genitori. C’è un detto che consiglia ai bambini di non accettare le caramelle dagli sconosciuti. In questo caso la cioccolata, ma un genitore confida nella Pubblica Amministrazione, nel Sindaco che è il responsabile sanitario della città, negli assessori al Commercio e alla Polizia Municipale.

Non è la prima volta che questo accade e sempre grazie ai soliti due noti, già protagonisti del luna park durante la festa patronale; della figuraccia televisiva andata in onda su Tele Norba nella Fiera di San Martino; ed oggi nei controlli della Festa del Cioccolato per grandi e piccini. La manifestazione, ben pubblicizzata, nonostante la pioggia ha visto la presenza in piazza non solo di martinesi, ma anche di forestieri con tanti bambini a seguito. Con chi se la prenderà ora lo stesso Assessore che aveva inveito contro i Vigili Urbani? Con tutti, tranne che con sé stesso. Non ci resta che pregare, sperando la prossima settimana, il sindaco Franco Anconai, non ci dica che i contagi sono aumentati a Martina e nella provincia di Taranto (oggi la prima provincia in Puglia per numero di contagi

P.S. Tra gli Assessori c’era chi sapeva!