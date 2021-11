La Corte di Appello di Bari ha accolto il ricorso in parte della famiglia Messeni Nemagna, ribaltando la decisione dei giudici di I grado e annullando il protocollo del 2002 che prevedeva un corrispettivo annuale a carico pubblico per l’ uso del teatro dopo la ricostruzione, pari a 500mila euro l’ anno per 40 anni.

Ha stabilito che la proprietà del Teatro Petruzzelli non è del Comune di Bari che procederà con la restituzione alla famiglia. La Famiglia Nemagna dovrà invece restituire allo Stato i soldi spesi per la ricostruzione, per un importo pari a 46 milioni di euro , oltre gli interessi legali in favore dello Stato, per l’ enorme sforzo finanziario sostenuto dalle amministrazioni pubbliche per la ricostruzione del Teatro Petruzzelli.

Il sindaco di Bari Antonio Decaro dopo aver appreso la notizia, ha chiesto un incontro urgente al Governo, in quanto l’ applicazione della stessa può determinare la sospensione delle attività della Fondazione e delle manifestazioni culturali già programmate nel Teatro Petruzzelli.

Sindaco Antonio Decaro: ” La condanna al pagamento degli eredi e la cancellazione del Protocollo del 2002 purtroppo non evitano l’ obbligo del Comune e della Fondazione di riconsegnare il teatro che è stato interamente ricostruito con soldi pubblici. È arrivato il momento, così come da me più volte auspicato, di definire una volta per tutte l’ intera vicenda con l’impegno del Governo. La nostra città – dice Decaro – ha già sofferto per troppi anni l’ assenza del suo palcoscenico più prestigioso, e oggi questa pronuncia rischia di riportare Bari indietro di trent’ anni, privandola non solo di una programmazione culturale finalmente all’ altezza delle sue ambizioni, ma anche di una realtà che in questi ultimi anni è diventata un simbolo indiscutibile della nostra rinascita “.

Dopo una rapida interlocuzione tra il sindaco di Bari Antonio Decaro e il ministro alla Cultura Dario Franceschini, è stato fissato un primo incontro sulla vicenda ` Teatro Petruzzelli ´ previsto a Roma martedì 23 novembre.