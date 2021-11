Competenza, prestigio ed esclusività: questo è ISFOA – Istituto Superiore di Finanza ed Organizzazione Aziendale. La Libera e Privata Università Internazionale, è persona giuridica legalmente costituita ed autorizzata ai sensi degli artt. 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero, in conformità agli artt. 20 e 27 della Costituzione Federale Svizzera e delle Leggi Cantonali, all’art. 74 comma 1 della Legge sull‘ Educazione e sul Diritto Scolastico Cantone Zugo agli artt. 29 e 62 della Legge Federale sulla Promozione e sul Coordinamento del Settore Universitario Svizzero, dotata di Personalità Giuridica secondo le disposizioni dell’art. 52 del Codice Civile Svizzero.

L’Università si propone di fornire – a personalità già professionalmente qualificate – una formazione teorica, generale e tecnica di alto livello, tale da consentire di espletare pienamente le loro mansioni e raggiungere posizioni professionali sempre più elevate.

Nella straordinaria cornice del Palazzo SIAM (Società d’Incoraggiamento d’Arti e Mestieri) sabato 4 dicembre si terrà la Cerimonia per il Conferimento delle Lauree nonché l’ambito Premio Internazionale alla Carriera.

La lungimiranza del Magnifico Rettore – il Prof. Stefano Masullo – nell’organizzazione di questo evento ha traghettato il premio alla sua diciassettesima edizione e a portato media ed opinione pubblica a considerare questa eccezionale occasione come un punto di riferimento nel mondo imprenditoriale ed accademico. Molti i nomi noti che hanno conseguito questo riconoscimento: dal prof. Francesco Lenoci (Docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) al Dottor Giovanni Malagò (Presidente CONI Comitato Olimpico Nazionale), da Andrea Bocelli al comm. Tonino Lamborghini (amministratore dell’omonima casa automobilistica).

Non solo il mondo accademico e dell’eccellenza italiana al centro di questa iniziativa. L’Università ISFOA, in collaborazione con l’Associazione Internazionale di Volontariato Missionario Onlus “E ti porto in Africa”, il cui Presidente e Fondatore è il Dott. Prof. Vincenzo Mallamaci – medico e cardiologo di fama internazionale – in occasione di questa cerimonia, realizzerà un’opera umanitaria che quest’anno sarà indirizzata al recupero di un centro medico con sala parto per i poveri in Costa d’Avorio dove si opera senz’acqua e con ferri chirurgici non adeguati e su letti che non rispecchiano alcun parametro igienico sanitario.

Al termine del pomeriggio verrà organizzata una Cena di Gala di beneficenza, presso il Palazzo Cusani, storica sede del Circolo degli Ufficiali, per raccogliere fondi da destinare a questa meritoria iniziativa ai quali si andrà ad aggiungere il contributo che il CdA dell’ISFOA delibererà.

Per meglio comprendere la galassia dell’Istituto elvetico basta soffermarsi sulla storia del suo fondatore: il Prof. Stefano Masullo, classe 1964, è laureato in Scienze Economiche e Master in Comunicazione, Marketing e Finanza, Cavaliere dell’Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme e dell’Ordine Costantiniano di San Giorgio, attivo nel settore finanziario dal 1984, già Rappresentante alle Grida alla Borsa Valori di Milano, autorizzato CONSOB, e Broker registrato al NASD a New York, è specializzato nella consulenza e gestione di patrimoni mobiliari ed immobiliari, nella finanza di impresa, nella pianificazione fiscale, nella comunicazione finanziaria e nella formazione.

Ha iniziato a lavorare nella società Consulenti Finanziari SpA, creata da Pompeo Locatelli, in seguito, ha collaborato, per oltre un lustro, nello Studio di Agenti di Cambio Leonzio Combi, costituito a Milano nel 1907, uno dei più importanti in Italia. Dal 1995 fino alla vendita, avvenuta nel 2006, fondatore, presidente e azionista di riferimento, del gruppo di consulenza ed intermediario finanziario ex articolo 106 T.U.B., autorizzato Ufficio Italiano Cambi, Opus Consulting S.p.A.

Socio fondatore, nel 1996, e tuttora segretario generale ASSOCONSULENZA – Associazione Italiana Consulenti di Investimento, la prima ed unica associazione di categoria riconosciuta a livello istituzionale in Italia; è inoltre socio fondatore, nel 2008, e segretario generale ASSOCREDITO – Associazione Italiana Consulenti di Credito Bancario e Finanziario, di cui è presidente Luigi Pagliuca, già presidente del Collegio di Milano e Lodi dei Ragionieri Commercialisti.

Rettore Università ISFOA di Lugano, autore di oltre 300 pubblicazioni e di 22 best sellers aziendali, di cui uno, nel 1998, adottato dall’Università Bocconi di Milano; opinionista presso i più importanti media di settore, quali CNBC Class Financial Network e Bloomberg Television, è stato chiamato come relatore, in Italia ed all’estero, da prestigiose istituzioni quali Marcus Evans, Istituto di Studi Bancari, ISTUD, IUAV Università di Venezia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; nel 2002 ha realizzato il primo libro dedicato al Consulente di Investimento. Autore nell’ottobre del 2001, del primo testo dedicato al Bahrein, è direttore editoriale delle prima rivista svizzera di finanza islamica, Shirkah Finance, risultando uno dei principali esperti italiani del settore; direttore responsabile della testata internet di finanza www.trend-online.com, è altresì fondatore e direttore responsabile della rivista leader assoluta ed incontrastata nel proprio segmento di riferimento, Golf People Club Magazine, in passato vice direttore del magazine dedicato al lusso World & Pleasure Magazine e direttore editoriale Family Office: Patrimoni di Famiglia, la prima rivista italiana multimediale, internet e cartacea, specializzata nella tutela e conservazione dei patrimoni di famiglia.

Ha svolto incarichi direttivi o consulenziali in gruppi bancari, assicurativi, finanziari, industriali quali: Norwich Union, CIM Banque, Broggi Izar, Henderson Investor, Fleming, Corner Bank, Lemanik, Nationale Nederland, Banca Popolare Commercio Industria, 81 SIM Family Office SpA, Prudential Vita, Banca Popolare di Milano, Cassa di Risparmio di Cento, Cassa di Risparmio di Perugia, Socièté Bancarie Priveè, Liberty Financial, FMG Fund Marketing Group, Credito Italiano, IW Bank, ING Group, Colomba Invest SIM, MPS Banca Personale.

Davanti a tale competenza non posso non evidenziare come tutte le occasioni di incontro costruire dal Prof. Masullo rappresentano una straordinaria opportunità per fare network e costruire una reputazione fatta di relazioni commerciali stabili ed affidabili.