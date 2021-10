Sono due gli appuntamenti di questa settimana al Teatro Mercadante di Altamura, per la Stagione 2021-2022 “ Rinascimento ”.

Hanno in comune la reinterpretazione della musica classica in chiave jazz o in versione comica.

Rassegna October 14 ottobre ore 21,00

Achille Succi, sax contralto / clarinetto basso e Mario Marzi, sax baritono / contralto e soprano in “ BACH IN BLACK ” Invenzioni, partite, suites in chiave moderna e jazz. Se Bach fosse vissuto a metà del XX secolo e, in un fumoso locale di New York City, avesse sentito Charlie Parker e il suo sassofono, Eric Dolphy e il suo clarinetto basso, come avrebbe riscritto le sue composizioni?

Il duo Marzi-Succi, proveniente da differenti ambiti ed esperienze musicali, ha cercato di rispondere a modo suo a questa domanda: nasce così il progetto “ Bach in Black ”, un album rigoroso ma sopra le righe, classico m moderno, serio ma ironico, pacato ma impetuoso. Con “ Bach in Black ” il duo rende omaggio al primo “Jazzman” della storia, Johann Sebastian Bach, del resto le sue cadenze, la costruzione delle frasi, il ritmo delle sue composizioni hanno fatto da “ trampolino ” agli assoli di sax, di tromba dei funambolici musicisti di due secoli dopo … un assolo di Charlie Parker segue di fatto le stesse regole del contrappunto bachiano!

Rassegna “ ComiCittà ” – Domenica 17 ore 18,30

In scena la Micro band in “ Classica for dummies ” ( musica classica per scriteriati) con Luca Domenicali, Danilo Maggio – Produzione: Terry Chegia Microband, con le sue irresistibili gag, le sue magiche invenzioni e una vena di comica follia che li ha fatti apprezzare dal pubblico dei teatri europei e dei più prestigiosi Festival internazionali, suoneranno “ Classica for Dummies ”, o meglio, per “ scriteriati ”, perché con loro nulla è ortodosso. Luca Domenicali e Danilo Maggio giocano con gli strumenti, li confondono, li mescolano, in un contagio sorprendente e virtuoso; eppure in tanta bizzarria e in tanta abile confusione i brani dei grandi autori acquistano nuova vita e ne escono magicamente esaltati.

Questo spettacolo sarà una piacevolissima sorpresa anche per quelli che pensando che la “ Classica ” sia una musica noiosa e per bacchettoni scopriranno invece quanto possa essere frizzante e divertente, quasi “ eversiva ” nell’ esilarante rilettura che ci viene offerta da questi due funamboli del pentagramma. Sono stati definiti « I Fratelli Marx della musica comica » e sono stati inseriti «nella tradizione di Stanlio e Ollio »!

