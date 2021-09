Chiorra – 6: giornata quasi di normale amministrazione per un portiere che forse si complica la vita da solo sul gol ospite.

Riccardi – 6,5: mezzo voto in più per aver svolto il compito diligentemente, seppur in un ruolo non suo.

Zullo – 7: bene in difesa, superlativo in zona d’attacco quando offre la palla del secondo gol a Benassai.

Benassai – 7,5: cresce di settimana in settimana e fa pure gol!

Ferrara – 6.5: ci piace esaminare l’ultima parte di partita del terzino: implacabile.

Labriola – 7: c’eravamo accorti da tempo delle sue qualità e del come vede e propone il gioco. Col Palermo, la sua definitiva consacrazione.

Diaby – 7: questa volta è lui a fare ammonire l’avversario e chiude con un gol.

Marsili – 8: i gol del Taranto, hanno sempre qualcosa di suo. Ci mette sempre l’anima e incoraggia i compagni.

Bellocq – 6.5: meno incisivo di Campobasso ma ormai una garanzia.

Giovinco – 7,5: dovremmo dargli 8. ci riserveremo di darglielo quando sarà più preciso sotto porta. Per il resto, un gigante, nonostante tutto… magnifica la traversa.

Civilleri – s.v.: ma va segnalata la progressione finale che porta al terzo gol.

Saraniti – 7: gol cercato e tanta anima, meno incisivo nel secondo tempo.

Italeng – 5.5: forse non si è ancora ambientato del tutto e ne risente in campo. C’è tempo per migliorare.

Versienti – 6 – Meno preciso del solito ma un polmone costante.

Ghisleni – 5.5: poco più di 20 minuti in campo, poi il mister lo richiama. Serviva velocità che, evidentemente, al momento non può dare.

Santarpia – 7 (stima): lo Iacovone lo invoca e lui ripaga i tifosi con l’assist per Diaby. Tutto in 5 minuti, recupero compreso.

Laterza – 8: è l’allenatore che tutti vorrebbero. Calmo, riflessivo, non sbaglia mai un cambio e prende decisioni che altri son saprebbero prendere.