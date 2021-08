Finisce 0-0 l’incontro di calcio d’esordio allo Iacovone del ritornato in serie C del Taranto. Di fronte, i rossoblù avevano una bella Turris. Il risultato è bugiardo perché la partita è stata dinamica e ricca di emozioni. La prima parte del match ha visto la Turris più sicura di se stessa, tanto da dettare legge per larghi tratti. Ma non è stata precisa nelle conclusioni. Gli ultimi quindici minuti, invece, sono stati davvero spettacolari da parte del Taranto, con un Marsili salito in cattedra. Il 4-3-3 del Taranto, prevedeva in avanti il trio Longo-Versienti-Saraniti, mentre nel 3-4-3 giganteggiavano Giannone e Leonetti a supporto di Santaniello per la Turris.

Nella Turris ha esordito il giovane Ghislandi, di cui si parla un gran bene, convocato in Nazionale Under 20, di proprietà dell’Atalanta. Nunziante attaccava da sinistra. Va comunque detto che, pur dominato dalla Turris, nei primi minuti del primo tempo, il Taranto collezionava due calci d’angolo consecutivi, con nulla di fatto. Il primo tiro nello specchio della porta, al 5’, è però degli ospiti laa conclusione più pericolosa con Bordo: bella deviazione in corner di Chiorra. Al 15’ è Santaniello a far ripartire l’esperto Giannone, neutralizzato da Zullo. Al 35’si sveglia il Taranto. Bella la girata in area di Civilleri a seguito di una punizione di Marsili. La conclusione è centrale, ben parata da Perina. La grande occasione rossoblù arriva 39’, quando Benassai, di testa su calcio d’angolo dalla destra, becca la traversa.

Nella ripresa, riparte meglio nuovamente la Turris. E’ Santaniello, su assist di Bordo, a mandare di testa sulla traversa. Poi tira Bordo, bene in corner Chiorra. Dalla bandierina, Ghislandi, di testa, manda sul fondo da vicino. Poi, sugli sviluppi di una punizione di Marsili lungo l’out destro, si crea una mischia in area corallina, Perina para. Quattro cambi per il Taranto nel giro di cinque minuti: Bellocq e Giovinco per Civilleri e Versienti, poi Italeng e Granata per Longo e Zullo. E’ subito Italeng: sfiora il palo con un insidioso diagonale. Poi Perina risponde a Marsili, ancora pericoloso su punizione: manda in corner. La partita si chiude qui. La nostra impressione è che il Taranto è vivo e forse avrebbe potuto osare di più. Ma va bene così la prima. Francesco Leggieri

foto G. Maffucci

Taranto-Turris 0-0

Tabellini

TARANTO: Chiorra, Tomassini, Ferrara, Marsili, Zullo (28’ s.t. Granata), Benassai, Civilleri (26’ s.t. Bellocq), Diaby (44′ s.t. Labriola), Saraniti, Versienti (26’ s.t. Giovinco), Longo (28’ s.t. Italeng). A disposizione: Loliva, Antonino, De Maria, Mastromonaco, Cannavaro, Santarpia, Ghisleni. All. Laterza

TURRIS: Perina, Esempio, Lorenzini, Bordo, Santaniello (31’ s.t. Pavone), Giannone, Leonetti (13’ s.t. Pandolfi), Ghislandi, Nunziante (38’ s.t. Giofrè), Tascone, Varutti. A disposizione: Abagnale, Colantuono, Manzi, Longo, Di Nunzio, Palmucci, Iglio, D’Oriano. All. Caneo

Arbitro: Giordano di Novara Assistenti : Monaco di Termoli – Dell’Arciprete di Vasto

Marcatori:

Angoli: 3-9

Ammoniti: Tascone (Tu), Ghislandi (Tu)