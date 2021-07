È noto che l’introduzione dello smart working ha rivoluzionato il modo di lavorare (e spesso di pensare) delle persone. Da oggi si può svolgere la propria attività da qualsiasi luogo, a patto di avere una connessione disponibile, e ora pare che gli italiani stiano pensando di lavorare vista mare . Vediamo quindi di approfondire questo argomento.

Gli italiani in smart working anche in vacanza

In base alle ricerche e ai sondaggi di settore, 2 italiani su 3 stanno progettando di incastrare il lavoro con le vacanze, lavorando ad esempio presso la seconda casa in riva al mare. D’altronde, come anticipato poco sopra, oramai la mobilità fa parte del lavoro stesso, per merito dello smart working e delle tecnologie che lo consentono. Va infatti specificato che non serve molto per trasformare un qualsiasi luogo in un vero e proprio ufficio, dunque per allestire un’autentica work station domestica. Naturalmente sarà indispensabile avere un computer, sia esso un pc desktop o un laptop, e in secondo luogo sarà utile dotarsi di una sedia ergonomica per la salute della schiena e per la postura in generale.

È chiaro che uno dei must sarà la connessione al web, senza la quale sarebbe molto complesso lavorare in smart working. Da questo punto di vista, è possibile scegliere fra alcune alternative: si fa ad esempio riferimento alla soluzione di Linkem per Internet senza limiti ricaricabile, che permette di lavorare da remoto in totale tranquillità, senza preoccuparsi del consumo di dati. Ritornando ai numeri e alle preferenze degli italiani, è bene sottolineare quanto segue: lavorare in vacanza piace anche perché pare che il clima disteso del mare e della villeggiatura possa stimolare la creatività. Al punto che il 39% degli italiani vorrebbe lavorare vista mare tutto l’anno, ma senza disdegnare altre opzioni come la montagna o le località lacustri.

In quali luoghi “trasferire” il proprio ufficio in vacanza?