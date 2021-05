A quanto pare non se la passerebbe molto bene la maggioranza consiliare del Comune di Martina Franca, tanto che sta cercando, in ogni modo possibile, di allungare i tempi per non andare a votare nella tornata elettorale prevista per il prossimo autunno qualora cadesse prima del 27 luglio. Per mantenere il numero sufficiente dei consiglieri comunali che a quanto pare sarebbe in favore del Sindaco di una sola unità, rispetto al numero totale (considerando che il gruppo di Italia Viva ha già pubblicamente preso le distanze e sarebbe anche disposto a firmare lo scioglimento), il sindaco Ancona offre degli incentivi, assumendo le mogli di alcuni suoi consiglieri comunali. Lo ha fatto con Giusi Carbotti Colucci, moglie di Vito Cramarossa, . Il ruolo sarà di Attività di supporto operativo alle funzioni proprie del Sindaco. Non è molto facile da capire, ma sicuramente un ruolo importante. Di certo varrà fino alla fine della legislatura, sperando che non si vada anticipatamente alle elezioni. Non sappiamo se sarà previsto lo smart working. Certamente nulla di illegale, ma la tanto sbandierata trasparenza ci lascia un po’ perplessi. Nulla da eccepire se, invece di un suo Consigliere Comunale, ex segretario del PD, magari quel posto lo avesse offerto ad un marito o ad una moglie di un Consigliere d’opposizione. Ma forse il significato sta nel saper volare alto.

Intanto si stanno limitando ai minimi termini i Consigli comunali. Non si sa mai, anche se non parrebbe esserci alcun pericolo dall’altro fronte in quanto dall’opposizione nessun consigliere in vista, tranne un paio.

D’ora in avanti, per cercare lavoro, pur senza avere competenze specifiche, basterà sposarsi un Consigliere comunale, ma è importante che sia di maggioranza.

