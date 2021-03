In vista della gara di domenica prossima contro la Woman Futsal Club Grottaglie, a rilasciare dichiarazioni è coach Vito Liotino:

“La squadra è compatta e determinata, ed è pronta in questo finale di campionato all’assalto verso i playoff. La società merita di raggiungere l’obiettivo stagionale. È stato chiesto alle ragazze a settembre, all’inizio della stagione. Dopo tre campionati disputati, parlare ancora di salvezza, penso sia deprimente, almeno per noi. Domenica arriva il Grottaglie. In questi anni abbiamo sempre vinto. È una gara come tutte le altre, non do valore diverso all’avversario, la cosa positiva che, dopo tre trasferte, si ritorna al PalaFiom sul parquet amico.

Mi aspetto un Grottaglie che, come giusto che sia, abbia voglia di ben figurare, specialmente a Taranto. Anche perché con noi non ha mai raccolto punti. Dalla nostra parte invece cercheremo di fare bene, come sempre. Sarà una partita dove spero la gente da casa possa divertirsi”.

