a Prisma Taranto cede in 73 minuti al cospetto della Synergy Mondovì: i rossoblù vengono sconfitti per 3-0 (25-19, 25-21, 25-22) al PalaManera, subendo la sesta sconfitta stagionale.

IL MATCH – Costretto a fare a meno di Goi (stiramento) e di Fiore (affaticamento muscolare), coach Di Pinto è costretto a rivedere il sestetto iniziale: prima presenza da titolare per Cominetti che, insieme a Gironi, viene schierato in campo da schiacciatore. Rimane in regia Coscione, Padura Diaz opposto, Di Martino-Alletti centrali e Hoffer libero. Barbiero risponde con Milano in palleggio, Paoletti opposto, Ferrini-Borgogno schiacciatori, Marra e Bussolari centrali con Pochini libero.

Il set si apre con un errore in battuta di Padura Diaz e un attacco dell’opposto italo-cubano murato da Ferrini. I monregalesi provano, sin dai primi punti, ad imporre il proprio gioco (7-5). Cominetti entra bene in partita e permette a Taranto di rimanere col fiato sul collo dei piemontesi (14-14). Borgogno e Paoletti, però, trascinano la squadra di coach Barbiero nel momento clou, chiudendo i conti sul 25-19.

Mondovì parte bene anche nel secondo set, al cospetto di una Prisma in difficoltà: un break di 7-3 costringe subito Di Pinto al time-out, per riordinare le idee alla sua squadra. La sospensione, però, non porta gli effetti sperati: i rossoblù sono molto fallosi e faticano in attacco, specie con Padura Diaz, che viene chiuso bene a muro dai monregalesi. Mondovì vola sul +5 (16-11); gli ionici riducono lo svantaggio fino al -1 (19-18) ma non riescono ad effettuare la rimonta. Ancora Paoletti mette in difficoltà la squadra tarantina, conducendo i padroni di casa sul 2-0 (25-21).

Di Pinto prova a cambiare le carte in tavola nel terzo set, sostituendo Alletti con Presta. Mondovì parte decisa anche nel terzo parziale ma Taranto prova a rimanere aggrappata al match (8-8). Il set è più equilibrato: i monregalesi provano a creare lo strappo sul 13-10 e sul 18-15, con Di Pinto che chiede time-out. Gli uomini di Barbiero si portano sul +5 (20-15); la Prisma, con Di Martino e Presta, si riporta sul -2 (22-20) costringendo i piemontesi alla sospensione. Gironi porta Taranto sul -1 ma Mondovì si affida, ancora una volta, a Paoletti che non tradisce: un suo ace chiude il match (25-22).

IN TV. La sfida tra la Synergy Mondovì e la Prisma Taranto Volley sarà trasmessa in differita, martedì sera alle ore 22.30 su Studio 100 TV, visibile al canale 15 del DTT e in streaming su www.studio100.it, al termine della trasmissione “100 Sport Magazine”, nella quale sarà dedicato un ampio approfondimento alla Prisma Taranto Volley.

SYNERGY MONDOVÌ – PRISMA TARANTO 3-0 (25-19, 25-21, 25-22)



SYNERGY MONDOVÌ: Marra 3, Milano 2, Camperi ne, Putini ne, Bosio ne, Ferrini 12, Fenoglio ne, Bussolari 4, Pochini (L) 0, Paoletti 18, Borgogno 11. All.: Barbiero.

PRISMA TARANTO: Coscione 1, Alletti 1, Cottarelli 0, Presta 5, Padura Diaz 10, Gironi 11, Persoglia 0, Hoffer (L) 0, Cominetti 14, Cascio ne, Di Martino 7. All.: Di Pinto.

ARBITRI: Pristerà – Santoro.

NOTE: Durata set 21’, 26’, 26’.

