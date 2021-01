Sarà un CJ Basket Taranto tirato a lucido e vestito di nuovo quello che scenderà sul parquet del Palafiom domani (domenica 10 gennaio) per la sesta giornata del girone D2 del campionato di serie B Old Wild West contro la Viola Reggio Calabria. Stanic e compagni infatti giocheranno con le nuove casacche firmate Spalding by Shopping Sport Taranto consegnate idealmente alla vigilia del match.

“La maglia è sempre stata per noi un fattore identitario con la città, quest’anno abbiamo compiuto uno step in più affidandoci alla Spalding come sponsor tecnico e a Shopping Sport come store, il risultato mi sembra molto gradevole, le maglia sono belle, colorate e speriamo portino bene già dalla partita con Reggio Calabria. I risultati? Finora stiamo facendo bene, il campionato è lungo, le altre squadre agguerrite, noi andiamo per la nostra strada e abbiamo ben precisi i nostri obiettivi”.

A portare il CJ nel mondo Spalding e viceversa ci ha pensato Francesco Carpenzano titolare di Shopping Sport Taranto in via Campania, store ufficiale dei prodotti CJ: “Abbiamo voluto investire in questo progetto di partnership tecnica e non solo, scegliendo il meglio per il basket, abbiamo creato una linea particolare per il merchandising che sono disponibili presso il nostro negozio e on line”.

E allora per onorare al meglio le nuove maglie il CJ Taranto cercherà la sesta vittoria di fila dall’inizio del campionato. Pochi giorni fa è arrivato a Catanzaro il quinto sigillo che tiene i rossoblu in vetta solitaria in classifica seppur parziale visto che Bisceglie ha una partita in meno.

“A Catanzaro è stata una gara difficile più di quanto dica il punteggio finale – le parole di coach Olive – siamo stati bravi nell’approccio alla gara che ci ha permesso di andare subito in vantaggio di tanti punti, gestendo al meglio poi le rotazioni rispetto a loro. Noi abbiamo giocato una bella pallacanestro, nonostante l’assenza di Matrone ma stiamo recuperando al meglio tato Bruno che è partito in quintetto e sta trovando la migliore forma. Bene anche gli under nel finale che hanno dimostrato di poter tenere il campo in questa categoria”.

Il primo posto in classifica non cambia il mood del tecnico rossoblu: “Lo abbiamo detto dall’inizio: vogliamo fare un campionato importante e per ora ci stiamo riuscendo. Dobbiamo pensare partita dopo partita, siamo consci di essere un’ottima squadra ma anche che ci sono squadre, nel nostro girone ma anche nell’altro D1, come Rieti e Salerno che vogliono la promozione. Al di là dei punti accumulati in questa prima fase sarà importante arrivare in condizione in primavera nel momento importante ma ora pensiamo alla Viola che non sarà un avversario facile da affrontare”.

Sarà dunque sfida da non sottovalutare e che i tifosi rossoblu e appassionati potranno seguire in diretta Tv su Antenna Sud 85(canale 85 del digitale terrestre), in diretta radiofonica sulle frequenze 96.5fm di Radio Cittadella mentre tutti i fuorisede potranno seguire il match in diretta streaming sul portale Lnp Pass, servizio in abbonamento.

Palla a due domenica 10 gennaio alle ore 18 al PalaFiom (a porte chiuse), arbitrano il match Simone Gurrera di Vigevano (PV) e Stefano Pulina di Rivoli (TO).

