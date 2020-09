Il consigliere regionale ha richiesto ad ASL Taranto la rimodulazione del budget per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale da parte delle strutture private accreditate

Nelle scorse ore Renato Perrini, consigliere regionale di “Fratelli d’Italia”, ha inviato una lettera al direttore generale di ASL Taranto, Stefano Rossi, in merito alle criticità riscontrate da parte di tutti i laboratori della provincia in evidente difficoltà. Nella missiva il consigliere Perrini denuncia: “La chiusura di alcuni centri pubblici di prelievo ha determinato non pochi disagi in quanto tutta la popolazione del distretto si è riversata sulle strutture private accreditate che, a causa del raggiungimento del tetto massimo di spesa assegnato, non sono più in grado di erogare le prestazioni di medicina di laboratorio e dunque soddisfare totalmente le esigenze dei pazienti. Accade, infatti, sempre più frequentemente che i pazienti chiamati per fare una visita specialistica debbano poi prenotare le analisi di routine da portare al controllo con date di gran lunga posteriori al giorno della visita prenotata“.

Disagi non trascurabili, quindi, che ledono il diritto alla salute di migliaia di cittadine e cittadini della provincia tarantina.

“Per questa ragione – dichiara Renato Perrini – ho chiesto al direttore generale che venga presa in considerazione l’opportunità di adottare provvedimenti atti ad una rimodulazione del budget riconosciuto alle strutture private accreditate di tutta la provincia di Taranto per l’erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale. La stessa cosa vale anche per i tamponi di rilievo del Covid-19”.

