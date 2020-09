in collaborazione con il ๐‚๐จ๐ฆ๐ฎ๐ง๐ž ๐๐ข ๐“๐š๐ซ๐š๐ง๐ญ๐จ, assessorato alla Cultura e la direzione artistica di Nicky Pezzolla. Una tre giorni di show esclusivi con le migliori band e Djs swing e rockandroll del panorama musicale italiano, Holidays experiences nel Golfo di Taranto.

A seguito delle due o๐ซ๐๐ข๐ง๐š๐ง๐ณe ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐‘๐ž๐ ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐๐ฎ๐ ๐ฅ๐ข๐š prima e ๐๐ž๐ฅ ๐Œ๐ข๐ง๐ข๐ฌ๐ญ๐ž๐ซ๐จ ๐๐ž๐ฅ๐ฅ๐š ๐’๐š๐ฅ๐ฎ๐ญ๐ž dopo il Festival รจ stato rimodulato, ideando una edizione di altissimo livello ma soltanto musicale. Quella 2020 รจ una edizione ricca e coinvolgente, sicuramente da non perdere. Una sorta di grande anteprima, per farvi ascoltare, vivere e respirare una parte di quello che da due anni nella nostra cittร riunisce tante persone per condividere insieme la grande passione per lo ๐‘บwing ๐’† Rock&Roll. Importanti artisti italiani ed internazionali, tra i quali lโ€™attore comico, musicista e cantante Greg (Claudio Gregori) e la sua band Greg & the Rockinโ€™ Revenge da Roma, i Jumpinโ€™Up da Palermo, Spaghetti Brothers Swing Band da Taranto, Big Daddy from Billy Bros Swing Orchestra da Pescara, Misspia Dj da Bari, ed altri, inoltre show di danza con alcuni dei migliori insegnanti di danze swing internazionali. Lโ€™evento รจ tra i pochi dello stesso genere riconfermati in Italia ed in Europa dopo il lock-down e lโ€™unico in Puglia di questo livello nel 2020, fa parte di un piรน ampio progetto culturale finalizzato ad una maggiore diffusione della musica, della danza e della moda swing della prima metร del โ€˜900 nella cittร di Taranto e in tutto il territorio regionale e nazionale che lโ€™associazione Be Swing svolge ormai da due anni portando sin da subito il nome della nostra cittร ai piรน alti livelli del panorama swing nazionale. Verranno presentate tutte le discipline di danze swing e gli insegnanti che fanno parte dello staff Be Swing che dalla settimana successiva al Festival terranno al Palamazzola i corsi di Lindy hop, Boogie Woogie, Balboa, Shag, Solo Jazz e TipTap.

Il Lindy Hop, il ballo swing piรน popolare nato ad Harlem negli anni โ€™30,รจ anche conosciuto come ballo del sorriso per la gioia che ne scaturisce ballandolo data dai ritmi sincopati e allegri propri della musica swing americana. Eโ€™ difficile incontrare un ballerino che non sorrida durante le social dance ed รจ questa gioia di vita e di rinascita che vogliamo trasmettere a tutta la cittร con questo festival, che sia di buon auspicio e di supporto, insieme alle tante altre iniziative culturali e sociali giร avviate dallโ€™amministrazione comunale, per il rilancio di Taranto e di tutta la provincia.

Il ๐Ÿฐ,๐Ÿฑ ๐—ฒ ๐Ÿฒ ๐˜€๐—ฒ๐˜๐˜๐—ฒ๐—บ๐—ฏ๐—ฟ๐—ฒ dunque una grande festa con il ๐™๐™–๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ค ๐™Ž๐™ฌ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ž๐™ซ๐™–๐™ก . Il primo week end di settembre Taranto fa un salto nel passato, nel secolo scorso, nel periodo che va dagli anni โ€™30 agli anni โ€™50.

Questo il programma che si snoderร in tre diverse location

4 SETTEMBRE

Ore 18.00 Piazzale Democrate

๐™Ž๐™ฌ๐™ž๐™ฃ๐™œ ๐™ค๐™ฃ ๐™—๐™ค๐™–๐™ฉ ๐™ž๐™ฃ ๐™๐™–๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ค escursione turistica della cittร vista dal mare a bordo della nave Clodia, in consolle Misspia vintage Dj

Ore 20.00 – ๐‘บ๐’‰๐’Š๐’Ž ๐‘บ๐’‰๐’‚๐’Ž in banchina costo del biglietto โ‚ฌ15,00 (comprensivo dei due momenti)

5 SETTEMBRE

Ore 21.30 Teatro Villa Peripato

โ€œ๐™‚๐™ง๐™š๐™œ ๐™–๐™ฃ๐™™ ๐™๐™๐™š ๐™๐™ค๐™˜๐™ ๐™ž๐™ฃโ€™ ๐™๐™š๐™ซ๐™š๐™ฃ๐™œ๐™šโ€œe lo show dei ballerini internazionali di Lindy Hop e Boogie Woogie Dimitri Masotti e Alexsia Ghezzo, Enrico Conti e Chiara Lijoi. Mostra statica di auto dโ€™epoca. Angolo Photo Booth Vintage. Per le donne trucco e parrucco anni โ€™40 โ€˜50

Nel corso della serata tributo a Guy Portoghese. Costo del biglietto โ‚ฌ 20,00 (+ โ‚ฌ1,00 per diritti di prevendita). I ticket dโ€™ingresso sono giร acquistabili presso il botteghino del Teatro della Villa Peripato in via Pitagora 71 dalle ore 19,00 alle ore 21,00. Info e prenotazioni al 339.4760107.

6 SETTEMBRE

Ore 18.30 incontro in ๐—–๐—ผ๐—ฟ๐˜€๐—ผ ๐——๐˜‚๐—ฒ ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ – ๐— ๐—ผ๐—ปu๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ผ ๐—ฎ๐—น ๐— ๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐—ป๐—ฎ๐—ถ๐—ผ e parata per le vie del centro cittร con ๐‘บ๐’‘๐’‚๐’ˆ๐’‰๐’†๐’•๐’•๐’Š ๐‘ฉ๐’“๐’๐’•๐’‰๐’†๐’“๐’” ๐‘บ๐’˜๐’Š๐’๐’ˆ ๐‘ฉ๐’‚๐’๐’

Ore 19.30 ๐“๐„๐€๐“๐‘๐Ž ๐ ๐”๐’๐‚๐Ž

Introduzione storica al Lindy Hop, presentazione del libro ๐™‰๐™ค๐™ง๐™ข๐™– ๐™ˆ๐™ž๐™ก๐™ก๐™š๐™ง – ๐™ฉ๐™๐™š ๐™Œ๐™ช๐™š๐™š๐™ฃ ๐™Š๐™› ๐™Ž๐™ฌ๐™ž๐™ฃ๐™œ a cura dellโ€™๐ˆ๐ญ๐š๐ฅ๐ข๐š๐ง ๐’๐ฐ๐ข๐ง๐ ๐ƒ๐š๐ง๐œ๐ž ๐’๐จ๐œ๐ข๐ž๐ญ๐ฒ

Ore 21.00

Concerto del gruppo ๐™ ๐™๐™ˆ๐™‹๐™„๐™‰โ€™๐™๐™‹ da Palermo. Costo del biglietto โ‚ฌ10,00

NOTE: GREG AND THE ROCKIN’ REVENGE La vendetta rock’n’roll !!! Claudio Gregori in arte GREG, il celebre comico del duo “Lillo & Greg” da sempre appassionato del Rock’n’Roll e Rockabilly che pervase l’America degli anni ’50, si cimenterร nell’esecuzione di brani di Buddy Holly, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis e non solo… sono presenti infatti anche molti brani originali scritti dallo stesso Greg per i Rockin’ Revenge (per l’appunto “la vendetta del Rock’n’Roll”), un manipolo di noti “desperate” Rockโ€™nโ€™Rollers della capitale, musicisti dall’esperienza ventennale nel genere, quali: Andrea Pesaturo (chitarra), Clem Bernabei (piano), Ivano Sebastianelli (contrabbasso), Riccardo Colasante (batteria), che trascineranno il pubblico nelle atmosfere e nei ritmi

degli anni 50 con quell’entusiasmo e spensieratezza tipica della piรน grande rivoluzione musicale di tutti i tempi.

