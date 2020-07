Venerdì 31 luglio 2020 abbiamo denunciato presso il Comando dei Carabinieri di Martina Franca il coordinatore locale del partito Fratelli d’Italia di Martina Franca Giuseppe Chimienti nato a Castellana Grotte ma residente a Martina Franca, tornato a delinquere dopo che era già stato condannato ad una pena detentiva, poi sostituita con una pecuniaria, di 7500,00 euro, per appropriazione indebita in data 4/12/2014, ma con processi in corso per ipotesi di reato ben più gravi con sentenze di condanne, anche se non ancora passate in giudicato.

Abbiamo denunciato, oltre al Chimienti, chiunque sarà ritenuto responsabile dalle indagini da parte della Magistratura per avere in concorso o autonomamente, commesso i reati esposti nei confronti del direttore Antonio Rubino e dei suoi familiari, dell’editore (Associazione Giornalisti Riuniti) e delle testate facenti parte del Gruppo Puglia Press, oltre alle associazioni: Events & Promotion e Puglia Gourmet per le quali Antonio Rubino organizza eventi in tutta Italia. Tra i commenti è evidente anche palese un profilo falso, da oggi reato che viene punito con la reclusione al quale si risalirà attraverso l’Indirizzo IP con la Polizia Postale

Nella denuncia si è chiesto di valutare la responsabilità del partito di riferimento del quale il rag. Chimenti è coordinatore cittadino e di colui che avrebbe potuto istigarlo, per fini meramente politici e concorrenziali, con altri candidati dello stesso partito, come si evince da un altro video che è stato allegato alla denuncia. La vicenda si evince chiaramente dal video incriminato, seppure sia stato eliminato dalla rete, dallo stesso autore, così come i commenti e allusioni altamente offensivi, diffamatori e minacciosi. Lo stesso video, oltre ad una serie di screenshot che attestano la gravità di quanto denunciato, sono stati allegati alla denuncia. Resta inteso che valuteremo positivamente la presa di distanza, da parte del partito, nei confronti del Chimienti. Continueremo a nutrire rapporti di stima e rispetto nei confronti del Candidato alla Presidenza della Regione Puglia Raffaele Fitto (come si può evincere da questo numero della rivista), dei leader nazionali, del Consigliere regionale Renato Perrini, del Coordinatore Regionale Marcello Gemmato, del coordinatore provinciale Dario Iaia e della co-coordinatrice di Martina Franca Grazia Lillo. Continueremo a svolgere il nostro lavoro, garantendo una informazione libera, corretta, senza bavagli, schiva da intimidazioni e minacce. I nostri ambiti sono le testate che editiamo, forti di milioni di visualizzazioni e lettori (fonte Google analytics). Non entreremo in diatribe sui social, né scendendo allo stesso livello dei sopraccitati oggetto di denuncia. Non conta quanti sarete a leggerci: uno, cento, mille o un milione. I dati veri sono quelli derivanti dal numero di lettori che ci stanno leggendo in questo preciso momento.. Dati alla mano siamo oggi il PRIMO gruppo editoriale Free-press della Puglia. Saremo regolarmente con voi per tutto il mese, tranne la settimana di Ferragosto, anche nei vostri luoghi di villeggiatura. Buon mese di agosto a tutti e l’invito ad essere prudenti.

