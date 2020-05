Lecce: I poliziotti in servizio presso la Sezione Volanti della Questura di Lecce, hanno tratto in arresto, nella flagranza di reato, due cittadini georgiani domiciliati a Lecce, B.M. di 21 anni e K.S. di 31 anni, responsabili del delitto di tentato furto aggravato in concorso. I due cittadini georgiani si erano introdotti in un appartamento in Zona Castromediano, dove viveva una anziana donna e la sua badante che avendo sentito dei rumori sospetti in casa immediatamente ha telefonato al figlio dell’anziana assistita che abita proprio di fronte a loro.

L’uomo, entrato in casa, ha notato la tapparella di una stanza sollevata e si avvedeva della presenza dei due che, nel frattempo, essendo stati disturbati, scavalcavano il cancello di recinzione. Il figlio della signora li ha inseguiti, allertando contestualmente le volanti tramite 113.

Per i due georgiani fermati e tratti in arresto per tentato furto aggravato e, come disposto dal Sostituto Procuratore dott. Massimiliano CARDUCCI della Procura della Repubblica di Lecce, tradotti presso la locale Casa Circondariale.

