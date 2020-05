Il Reparto Prevenzione Crimine di San Severo e del Commissariato di P.S dopo aver notato un uomo affacciato ad una finestra, dal volto noto in quanto simile ad un evaso dagli arresti domiciliari, cercavano di identificarlo. L’uomo, un bulgaro di 29 anni comunicava un nominativo diverso non mostrando alcun documento di riconoscimento. Gli agenti provvedevano ad accompagnarlo presso gli Uffici del Commissariato. Dagli accertamenti veniva accertato che l’individuo corrispondeva al nominativo già noto agli Agenti e in più risultava avere a suo carico un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Taranto per scontare 6 anni, due mesi e dodici giorni di carcere per cumulo di pene concorrenti. Dopo le formalità di rito, il bulgaro veniva condotto presso la locale Casa Circondariale per l’espiazione della pena.

