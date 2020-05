TARANTO – Ancora in calo i pazienti ricoverati al “Moscati”, adibito a centro covid. 28 gli ospiti del presidio ospedaliero di Paolo VI: 2 nel reparto di Rianimazione, 13 in Pneumologia, 9 nel reparto di Malattie infettive e 4 nel reparto di Medicina covid. Non tutti i pazienti ricoverati sono affetti da Covid: alcuni risultano negativizzati dal punto di vista virologico, ma non guariti dal punto di vista clinico, in quanto presentano patologie pregresse oppure presentano postumi da Covid.

Il Presidio Covid post acuzie di Mottola ospita 4 pazienti post-Covid.

Sono 11 i casi positivi registrati ieri nella regione Puglia, su 1.928 test effettuati (5 nella provincia di Bari, 5 nella provincia di Foggia e uno nella provincia di Taranto). Ieri sono decedute due persone, una in provincia di Bari e una nella Bat. Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 74.724 test. Sono 1.080 i pazienti guariti. 2.733 sono i casi attualmente positivi.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati