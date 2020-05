Riceviamo e pubblichiamo le parole di cordoglio dell’on. D’Attis per la morte del senatore Specchia:

“La notizia della morte di Pino Specchia mi rattrista non poco. Senatore per cinque legislature, è stato un sicuro punto di riferimento della politica di questo territorio ed ha fatto della coerenza la sua principale virtù, non avendo mai tradito i suoi ideali.

Persona mite ed allegra, Pino per tanti di noi è stato anche un esempio di impegno politico che ci ha aiutati a crescere e ad apprezzare l’importanza di rendersi utili per la propria terra.

Da tempo si era ritirato a vita privata, ma non ha mai smesso di seguire le vicende politiche ed amministrative della sua Ostuni e, più in generale, della provincia di Brindisi.

Ai suoi familiari giungano le mie più sentite condoglianze.”

On. Mauro D’Attis (F.I.)

