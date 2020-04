TARANTO – Proseguono le donazioni in favore dell’ASL Taranto per sostenere l’Azienda nel fronteggiare al meglio l’emergenza sanitaria in corso.“ Ieri mattina il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD), allo scopo di ringraziare e offrire un aiuto concreto alla sanità tarantina in questo momento particolare, ha donato all’ASL Taranto 50 mascherine, 17 saturimetri e 7 termometri a infrarossi per le esigenze del personale sanitario impegnato nella lotta al Coronavirus all’Hub Covid “Moscati”. La donazione è stata organizzata dal Tenente Colonnello Medaglia d’Oro al Valor Militare Gianfranco Paglia e si è svolta alla presenza della Dott.ssa Vittoria Maria Vinci, della Direzione Medica del “Moscati”, in rappresentanza dell’ASL Taranto, e Alessandro Recita, Sergente in congedo, in rappresentanza del GSPD.

Il Direttore Generale dell’ASL Taranto, Stefano Rossi, ha espresso il ringraziamento per quest’atto di generosità: «Desidero ringraziare il Gruppo Sportivo Paralimpico della Difesa, che ha voluto offrire un contributo concreto a questa difficile battaglia contro un nemico invisibile. Gli atleti del Gruppo manifestano non solo un grande senso del dovere, come si addice a dei militari, ma anche una sensibilità particolare nei confronti del personale sanitario impegnato ad affrontare l’emergenza, perché spesso sono persone che hanno guardato la morte negli occhi e sanno quanto sia difficile affrontare la paura, per cui sono consapevoli di quanto sia fondamentale un aiuto concreto in certe situazioni».

La pizzeria De Gustibus dona 300 pizze a pranzo ai reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata

Oggi, martedì 28 aprile, invece, saranno in consegna 300 pizze nel borgo Tarantino. L’idea è stata di Domenico De Molfetta della Pizzeria De Gustibus, via Crispi 72/a. Ha pensato ai Servizi Sociali per arrivare alle persone in difficoltà, soprattutto a coloro che hanno bambini e così pure ai reparti di Pediatria e Oncoematologia pediatrica del SS. Annunziata di Taranto” a farlo sapere l’Assessore ai Servizi Sociali, Gabriella Ficocelli.

“Domenico De Molfetta ha voluto mettere la sua generosità al servizio delle persone che in questo periodo stanno affrontando una crisi economica oltre che sociale. Sarà l’occasione per donare un sorriso e un pranzo diverso a 300 persone, circa 70 nuclei familiari e ai bimbi ricoverati in ospedale. Martedì alle 10 sarò presso la pizzeria De Gustibus per ringraziare a nome del Sindaco Melucci oltre che Domenico anche il suo staff e i suoi collaboratori Antonio Scarpetta rivenditore caseificio Fior di latte Gioia Del Colle e D’Andria Giovanni per i contenitori monouso”, conclude l’Assessore Ficocelli.

