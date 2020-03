GINOSA – Il Comune di Ginosa aderisce all’iniziativa ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) osservando oggi 31 marzo un minuto di silenzio e ponendo le bandiere a mezz’asta per ricordare le vittime del coronavirus, per onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per dare reciproco sostegno e guardare al futuro con speranza.

<<Troppo pochi sessanta secondi per ricordare le vittime di quest’epidemia che sta cambiando e continuerà a modificare le vite di tutti i cittadini del Mondo e onorare il personale sanitario per il lavoro che sta svolgendo – ha dichiarato il Sindaco Vito Parisi – raccolto in me stesso, il mio pensiero va inevitabilmente ai miei concittadini che hanno contratto il Coronavirus. A loro faccio gli auguri di pronta guarigione.

Un plauso a tutti gli operatori sanitari e ai volontari, sempre in prima linea per aiutare chi ne ha bisogno.

Il mio appello alla comunità di Ginosa e Marina di Ginosa è sempre lo stesso: continuiamo a restare in casa. Non abbassiamo la guardia e ne usciremo vincitori>>.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati