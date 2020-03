SAN GIORGIO JONICO – In queste settimane di isolamento forzato a causa dell’emergenza Coronavirus, sono tante le storie di solidarietà e aiuto che giungono alla nostra redazione. L’ultima di queste vede come protagonisti gli agenti della Guardia di Finanza che, come tutti I Militari delle Forze dell’Ordine si stanno prodigando oltre il proprio lavoro, mettendosi a disposizioni di tutti i cittadini.

A San Giorgio Jonico, questa mattina, alcuni uomini della Gdf sono intervenuti in aiuto di un’anziana di 80 anni che da giorni attendeva la consegna delle medicine. Gli agenti hanno trovato la donna che piangeva davanti alla sua abitazione perché nessuno poteva ritirare i farmaci al suo posto e, sentendosi persa, ha chiesto il loro aiuto. I finanzieri l’hanno così tranquillizzata e fatta rientrare in casa, mentre prontamente hanno contattato il titolare della farmacia e ritirato i farmaci per l’anziana signora.

La donna, che vive da sola, era felicissima e ha ringraziato i finanzieri, offrendosi di regalargli alcune conserve fatte in casa.

