Pur trattandosi di un bene di consumo estremamente soggetto all’usura e al processo di obsolescenza programmata, il nostro smartphone può essere riparato in caso di lesione dello schermo. In particolare i costi per riparare uno smartphone pieghevole di ultima generazione ha dei costi a volte proibitivi. Il prezzo è naturalmente elevato anche per i produttori, specialmente se parliamo di modelli specifici, tanto che di recente Wired ha pubblicato un articolo dove viene evidenziata la strampalata nota stampa di Apple, la quale sostiene che andrebbe a spendere più di quanto richiesto agli utenti per riparare il nostro iPhone. Fatto curioso ma confermato dal dirigente Kyle Andeer, il quale presso il Congresso americano dell’azienda con sede a Cupertino avrebbe dichiarato come l’assistenza clienti della Apple tenti in ogni modo di soddisfare le esigenze dei consumatori, con riparazioni dei prodotti avvenute dal 2009 fino allo scorso mese di giugno 2019. Secondo Andeer sarebbe infatti l’azienda della Apple a fare una cortesia ai propri clienti, privilegiandoli anche con sconti speciali sulle riparazioni, confermando come la manutenzione di uno smartphone di ultima generazione sia davvero costosa, visto sia il livello di manodopera utilizzato, sia la sostituzione del vetro o di altre parti del proprio dispositivo mobile.

I costi di sostituzione per gli smartphone più richiesti

In effetti gli smartphone come il Huawei Mate X, degli iPhone e di alcuni modelli specifici di Smasung Galaxy, spesso si aggirano attorno ai 250-300 euro, una cifra davvero importante, ma che in certi casi ci fornisce la possibilità di avere un dispositivo ottimale, che se acquistato nuovamente avrebbe costi ancora maggiori. Il vero problema è che si tratta di prodotti che non possono durare nel tempo, e che vengono utilizzati in ogni modo possibile dagli utenti. Secondo le ricerche di mercato infatti, lo smartphone oggi risulta essere davvero insostituibile, in quanto viene utilizzato nel nostro quotidiano per ogni tipo di operazione, dal controllo del proprio conto bancario, a livello di home banking, passando per l’acquisizione di notizie, fino all’aspetto videoludico, di svago e di intrattenimento.

Proprio a livello di svago oggi lo smartphone ha sostituito ogni tipo di dispositivo alternativo, come ad esempio le console, tranne quelle ibride come la Nintendo Switch, il PC fisso o il laptop, stando ai dati dei giochi online e del gaming, che rispetto al 2015, cioè a soli quattro anni fa, è passato da un utilizzo del 45-50% fino ad arrivare all’attuale 67%, con la possibilità di arrivare nel prossimo biennio addirittura al 75% di utenti attivi che utilizzeranno lo smartphone sia per i videogiochi, sia nel campo dei casino giochi e quindi di attrattive come roulette, blackjack e poker, sia per gli arcade o per i videogames maggiormente in voga in questo periodo. Tuttavia, tornando all’argomento principale, un utilizzo quotidiano e costante del proprio dispositivo mobile, rende la sua usura ancora più rapida e veloce, oltre che raddoppiare la possibilità di dover sostituire parti di hardware del proprio smartphone.

Dando un’occhiata al listino dei costi di riparazione di uno smartphone come il Samsung Galaxy Fold, ci sarebbe da chiedersi se sia davvero necessario eseguire ogni tipo di operazione attraverso il proprio dispositivo mobile, visto che la sola sostituzione dello schermo, va dai 150 euro, nella migliore ipotesi, ad aumentare. Per chi ha già dato un’occhiata ai prodotti che verranno immessi sul mercato a partire dalla prossima primavera 2020, c’è da chiedersi quanto costerà riparare lo schermo del nostro smartphone, anche se bisogna ricordare come la possibilità di applicare il vetro liquido per rendere indistruttibile il nostro dispositivo mobile, diventa una scelta obbligata, capace di farci risparmiare tempo e denaro, con un costo veramente abbordabile.

