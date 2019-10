TARANTO – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del consigliere comunale Angelo Di Lena: ” Il Consigliere Comunale Angelo Di Lena , ha presentato una circostanziata interrogazione al sindaco sullo stato di abbandono in cui versa la spiaggia di Montedarena. Premesso che è a tutti palese, cittadini residenti e non, turisti e ospiti a qualsiasi titolo, come la spiaggia di Montedarena è lasciata in uno stato di abbandono, per la sporcizia di ogni genere presente, tale da fare risaltare una grave situazione igienico – sanitaria con gravi disagi e allarmismo tra la popolazione e i bagnanti. Considerato che nonostante la stagione estiva è terminata, le condizioni climatiche consentono ancora di riversarsi sulle spiagge e numerosi bagnanti quotidianamente, ma soprattutto nel weekend, affollano la nostra splendida spiaggia, non è sicuramente un bel biglietto da visita il trovarla in queste condizioni, visto che il mare e di conseguenza la spiaggia dovrebbero rappresentare la nostra fonte primaria su cui basare il turismo.





Tutto ciò premesso, il sottoscritto Consigliere Comunale interroga il sig. Sindaco per sapere:

A) Se non ritiene opportuno organizzare in maniera efficiente e programmatica una pulizia della spiaggia urgente e a partire dal primo giugno di ogni anno e per tutta la stagione estiva abbandonando una volta per tutte l’improvvisazione e la superficialità che ovviamente non danno risultati.

B)Se non ritiene opportuno, a partire dal primo giugno di ogni anno, realizzare le scivole per l’accesso al mare affinché la gente non sia costretta a fare “salti mortali” per raggiungere l’arenile, con la possibilità di mettere a rischio l’incolumità dei nostri concittadini.”

