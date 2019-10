SAVA – Arci Calypso Sava è una associazione nata per essere centro di aggregazione giovanile e di promozione culturale. La linfa vitale dell’associazione è la presenza dei giovani: loro, con le loro idee e voglia di fare, hanno l’opportunità di mettersi in gioco per un futuro migliore del nostro territorio, che vede come protagonista la cultura in ogni suo aspetto. Proprio per questo, per il secondo anno consecutivo, riapre le porte ad Arci Servizio Civile Universale, e rende disponibili 4 posti per lo svolgimento del progetto “R-Evolution”.

Il progetto intende sviluppare un percorso di crescita culturale delle giovani generazioni creando un polo di aggregazione giovanile capace di rispondere alle esigenze di conoscenza di questi. Attraverso l’apertura giornaliera delle strutture in dotazione all’associazione, si vuole offrire la possibilità ai ragazzi, di Sava e dei paesi limitrofi, di usufruire di luoghi in cui è possibile incontrare i propri coetanei, partecipare ad iniziative sociali e culturali, dandogli la possibilità di crearne delle proprie affrontando le tematiche che essi hanno a cuore. Tramite questo percorso sarà inoltre garantire l’ingresso degli utenti in un circuito ricco di iniziative che possono arricchirne la crescita, e che li allontanano da situazioni di degrado sociale, come il gioco d’azzardo o l’utilizzo di sostanze stupefacenti.

La partecipazione ad Arci SCU permetterà, inoltre, di acquisire esperienze e conoscenze riguardo il Terzo Settore, e molto altro ancora, oltre che un compenso mensile di €439,50. Il termine per la presentazione delle domande scade Martedì 10 Ottobre alle ore 14:00.

Per maggiori info e per scaricare i documenti, collegarsi cliccando questo link.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati