TARANTO – Oggi, venerdì 14 febbraio,alle ore 18.00, in Piazza Roma a Martina Franca arriva, per l’ottavo anno consecutivo, l’ondata gioiosa e rivoluzionaria del “One Billion Rising”, il flash mob che si svolge a livello mondiale per dire basta alla violenza sulle donne. Per l’ottavo anno consecutivo il Centro Antiviolenza Rompiamo il Silenzio di Martina Franca accoglie l’invito di Eve Ensler, attivista e drammaturga celebre per il testo “I monologhi della vagina”, a scendere in piazza per dire basta alla violenza sulle donne.

Proprio in seguito a quest’opera nasce nel 2013 l’evento ‘One Billion Rising’, una giornata che attraverso una danza liberatoria denuncia ogni forma di abuso e violenza su donne e bambine: in questo 2020 in centinaia di migliaia di città in 200 paesi del mondo – solo in Italia in 50 piazze – le donne uniranno le loro voci in una unica e potente voce per manifestare ballando contro la violenza fisica, economica, psicologica e sessuale.

A Martina Franca l’evento è coordinato dal Centro Antiviolenza “Rompiamo in Silenzio” in collaborazione con l’Ambito Territoriale di Martina Franca/Crispiano, l’Amministrazione Comunale, il Liceo Classico Tito Livio, L’Arcallegra e Officine Dragare.

L’appuntamento, a cui tutta la cittadinanza è invitata a partecipare, è per venerdì 14 febbraio, alle ore 18.00, in Piazza Roma: la parola d’ordine sarà Rivoluzione, perché è necessario un cambiamento drastico sia politico che culturale per sradicare le fondamenta ideologiche che generano violenza e discriminazioni di genere. L’evento si svolgerà anche in caso di pioggia, spostando il flash mob nel prospiciente corridoio che conduce al Palazzo Ducale.

© 2020, redazione. Tutti i diritti riservati