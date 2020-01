Continuano a fioccare a Martina, pseudo imprenditori e politici locali, in cerca di titoli sui giornali che si propongono di rilevare il Martina Calcio, almeno fino alla fine del campionato per poi disimpegnarsi. L’ultimo è stato un certo De Nigris, indicato dallo stesso sindaco di Martina Franca, a capo di un meno conosciuto Gruppo del quale non vi è stata mai traccia. Come ha scritto il giornale locale Martina Sera, “Il gruppo De Nigris ha slittato ulteriormente la chiusura dell’accordo per la gestione della squadra, adducendoli a motivi personali e non resi noti”.

Il Gruppo De Nigris era stato tirato in ballo, dopo l’incalzante pressione all’Amministrazione Comunale di Martina a seguito della decisione del Presidente dimissionario Piero Lacarbonara, non più in grado di supportare economicamente la squadra. Un imprenditore a quanto pare poco conosciuto. Nessuno avrebbe mai nutrito troppe speranze su questa soluzione, a quanto pare, già dal primo momento.

Prima di lui un disimpegno, uno dietro l’altro di alcuni ‘politicutoli’ in cerca di pubblicità. Ora sembra tutto nelle mani degli attuali dirigenti della Juniores Nicola Vasco ed Antonio Caroli, ai quali il Presidente dimissionario Piero Lacarbonara, confermando la propria personale impossibilità a procedere, ha deciso di affidare la gestione economica ed organizzativa. Gli stessi che in questo periodo di transizione hanno gestito egregiamente la rosa, formata prevalentemente dagli stessi calciatori della Juniores. L’obiettivo è quello di riuscire ad integrare alcuni giocatori alla rosa della Juniores che comunque ha già dimostrato delle buone qualità. La salvezza per garantire la categoria è l’obiettivo, per poi trovare investitori per un nuovo progetto. Un obiettivo difficile, ma non impossibile da raggiungere. Si confida nell’apporto dell’Amministrazione Comunale e dell’Assessore allo Sport Tiziana Schiavone, incapaci fino ad ora di coinvolgere degli imprenditori, magari concedendo gratuitamente lo Stadio fino alla fine del campionato. La Martina Sportiva, continua a vivere una stagione difficile, con sciacalli sempre in agguato

