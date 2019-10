BARI – “In viaggio con De Nittis” è una esposizione artistica, ma è anche una nuova forma di accoglienza, il nostro modo per dare il benvenuto a chi arriva e di consegnare, a chi va via, il ricordo della bellezza di questa nostra terra e l’arte che ha saputo esprimere.“In viaggio con De Nittis” nasce dalla volontà di Aeroporti di Puglia e del Comune di Barletta, città di origine del maestro, di promuovere le eccellenze culturali pugliesi e, in questo caso, il valore della preziosa collezione De Nittis, per integrare le infrastrutture aeroportuali con il territorio.

La mostra è stata inaugurata questa mattina dal Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, dall’Assessore al Turismo della Regione Puglia, Loredana Capone, dal Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito e dal Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile.

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano:

“Oggi celebriamo la cultura che va nei luoghi dove la comunità si riunisce e si incontra con il mondo – ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano – quindi De Nittis che arriva ad Aeroporti di Puglia e si esibisce con la sua arte straordinaria. Uno dei tre quadri ricorda il paesaggio di Costa Ripagnola, ricorda quindi a noi tutti che la bellezza, che è stata custodita negli anni e che presto diventerà un parco, è una bellezza che non poteva sfuggire e non è sfuggita a un grande artista. Noi ci sentiamo pugliesi anche grazie a chi, molti anni fa, seppe catturare la nostra bellezza trasformandola in una attrazione per tutto il mondo .Ecco perché questo tributo alla città di Barletta e a De Nittis negli Aeroporti di Puglia”.

Il Presidente di Aeroporti di Puglia, Tiziano Onesti:

“Con nostro grande orgoglio, per il prossimo mese, l’aeroporto di Bari presenta “pezzi” significativi dell’Arte pugliese, raccontata attraverso le opere dell’insigne pittore barlettano Giuseppe De Nittis. Una “inusuale” galleria d’arte che accompagnerà i nostri viaggiatori in una iniziativa di grande valore culturale resa possibile dalla lungimiranza e dalla generosità del Comune di Barletta, del MiBACTe della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta – Andria – Trani e Foggia che hanno autorizzato il prestito delle opere.De Nittis, al quale venne da subito attribuita “piena gloria come per gli eroi e i semidei” (come ebbe a scrivere Alessandro Dumas figlio), partì da Barletta a soli 15 anni per visitare le più grandi città italiane (Napoli, Palermo, Roma, Firenze, Venezia e Torino) ed europee (Parigi e Londra) stabilendosi nel 1867 a Parigi dove fu insignito a 32 anni della Legion d’Onore, portando con sé il genio artistico e la bellezza della nostra terra. Celebriamo oggi questi dipinti, la storia e lo spirito del suo Autore, ponendoli alla portata di tutti consapevoli che l’attrattività e la conoscenza di un territorio non passano solo dai panorami, dall’incanto del mare, dalla buona cucina e dalla sua naturale capacità di ospitare, ma anche dal patrimonio culturale che una comunità sa far nascere e custodire: solo in tal modo il viaggio si trasforma in una intensa esperienza che ci lega in maniera forte con i luoghi e i valori che da essi promanano.Ci auguriamo che da questa lodevole iniziativa traggano ispirazione altre realtà – Comuni, Musei, Pinacoteche – che possano vedere in Aeroporti di Puglia la naturale e logica prosecuzione di quel percorso che incontra il favore e gli interessi di quanti sono inesorabilmente attratti da questa terra così bella, complessa e intrigante, mai banale, e piena di sorprese. Un particolare ringraziamento va indirizzato al Sindaco di Barletta,Cosimo Cannito, per la sua sensibilità e disponibilità.”

L’assessore all’Industria Turistica e Culturale della Regione Puglia, Loredana Capone:

"Trasformare un non luogo in un luogo che suscita emozioni! È quello che abbiamo fatto all'aeroporto di Brindisi con la mostra sull'archeologia subacquea del Salento. Oggi replichiamo e rilanciamo all'Aeroporto di Bari! Aeroporti di Puglia e Comune di Barletta regalano ai viaggiatori che approderanno nei prossimi mesi in Puglia tre opere meravigliose di un grande artista pugliese: Giuseppe De Nittis! Perché la Puglia non è solo il paesaggio che vediamo, la Puglia è un'emozione. Siamo una regione che entra nel cuore di chi arriva, una regione che non si limita a parlare al visitatore ma parla alla persona. E lo fa attraverso la sua storia, e i suoi talenti. Grazie quindi alla grande squadra di Aeroporti di Puglia e grazie ai tanti sindaci che credono fortemente nelle loro realtà, nella bravura dei propri artisti e di tanti giovani che, giorno dopo giorno, si impegnano scegliendo di restare qui per costruire il futuro. A loro vogliamo dire che è questa la Puglia su cui stiamo investendo. Non più il sud che non produce ma un Sud che entra con tutto il suo talento nell'immaginario nazionale e internazionale".

Il Vice Presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Vasile: “Quella di oggi è una tappa importante di un progetto più grande e ambizioso che rientra nelle strategie adottate da Aeroporti di Puglia. Un progetto che, grazie alla stretta collaborazione della Regione Puglia, mira a trasformare l’aeroporto in un luogo dove l’efficienza dei servizi e la ricchezza dell’offerta, camminino di pari passo con la valorizzazione della cultura e della tradizione della nostra regione. Un progetto che vogliamo estendere a tutti i Comuni, i musei, e, perché no, alle imprese. Ecco perché oggi siamo particolarmente orgogliosi di inaugurare questa mostra di De Nittis, artista pugliese che ha portato nel mondo la nostra Puglia. E’ doveroso ringraziare il Sindaco di Barletta e tutta la sua coraggiosa Amministrazione, la Sovrintendenza perché hanno reso possibile tutto ciò. Insieme, solo insieme, come ci piace ripetere, si possono raggiungere importanti successi. D’altronde abbiamo tutti lo stesso obiettivo: portare la Puglia, la sua bellezza, la sua storia e la sua cultura sempre più in alto.

Il Sindaco di Barletta, Cosimo Cannito:

“Gli aeroporti sono luoghi affascinanti in cui si incrociano viaggiatori provenienti da tutto il mondo e quelli che atterrano qui a Bari ci onorano di scegliere la Puglia, terra ospitale e di grande bellezza, una bellezza di cui le opere di Giuseppe De Nittis sono una importante testimonianza. L’artista barlettano, viaggiatore e cittadino europeo ante litteram, esprime nei suoi dipinti, e in particolare in quelli qui esposti, tutto il calore della nostra terra, i suoi profumi e la luce del sole del Sud. Siamo lieti e orgogliosi di inaugurare questo percorso espositivo, che segna e delinea un modo nuovo e inedito di promuovere l’arte e la cultura che, sono certo, lascerà il segno”.

Le opere esposte

Le opere selezionate per questa mostra raffigurano elementi importanti della produzione artistica di Giuseppe De Nittis, i paesaggi pugliesi e i ritratti, su tutti quelli dell’amata moglie Léontine Lucile Grouvelle, la sua Titine.

Paesaggio con fenicotteri, olio su tavola (1873). E’ stato realizzato in Francia, dopo il lungo soggiorno dell’artista in Italia, causato dalla guerra franco-prussiana. Nella parte superiore della tavola predomina un ripido pendio di cespi d’erba, di alte betulle e di felci. In primo piano viene raffigurato un ruscello dalle acque chiarissime, il cui fondo è coperto di pietre. Quasi sulla riva, due eleganti fenicotteri colorano di un rosa tenue il paesaggio silvestre. Il formato del quadro, alto e stretto, raro nell’opera di De Nittis, ne aumenta il valore.

Primavera, olio su tela (1879). Offre una visione della campagna pugliese solare e serena, resa con pennellate rapide, in cui compaiono mandorli in fiore, un terreno arido e sassoso, un trullo per attrezzi agricoli, con uno scorcio di mare sullo sfondo, animato da una luce primaverile. L’opera fu realizzata probabilmente in uno degli ultimi soggiorni pugliesi del maestro, dopo che nel marzo 1879 tornò nella sua città natale, per ricevere una medaglia d’oro coniata dal Comune di Barletta in suo onore, per celebrare i successi ottenuti nell’Esposizione Universale di Parigi del 1878.

Busto di donna con cappellino, olio su tela, ritratto della consorte Léontine e musa ispiratrice dell’artista. “Ella mi è statacompagna, amica, modella e moglie”, si legge nel diario di De Nittis. La donna in questo dipinto si rivela in una dimensione intima e confidenziale, ha il volto inclinato e flesso in avanti, lo sguardo appena velato da una lieve malinconia.

La collezione a Palazzo Della Marra

Queste opere fanno parte della collezione De Nittis ospitata nel Palazzo Della Marra, esempio di barocco pugliese, con la sua preziosa loggia affaciata sul mare, sede della Pinacoteca comunale Giuseppe De Nittis.

Sono oltre 200, fra oli, pastelli, acquerelli, incisioni e disegni, le opere esposte e custodite in quello scrigno prezioso, donati alla città natale dell’artista nel 1914 dalla vedova Léontine Grouvelle. La Pinacoteca, nota anche come Casa De Nittis, si sviluppa sui due piani del Palazzo Della Marra, occupando le eleganti sale che ospitano le opere del maestro suddivise per tematiche: Un’idea di Paesaggio. Le Opere del primo periodo; Paesaggi pugliesi e napoletani, Marine; Parigi, la Francia, Londra; La neve, la nebbia, vedute atmosferiche;

Il viaggio in Svizzera nel 1881; Le corse ad Auteuil ea Longchamp; Il Giapponismo; Gli affetti; Dans le monde; Ritratti e figure di donne; Bozzetti e quadri non finiti.

In una delle sale è possibile, inoltre, ammirare alcuni acquerelli e numerose incisioni dell’artista, per lo più in ritratti maschili e femminili.

La biografia di Giuseppe De Nittis (Barletta, 1846 – Saint Germain en Laye, 1884

Dopo l’apprendistato con il maestro barlettano Giovanni Battista Calò, di scuola partenopea, nel 1861 si iscrisse all’Istituto di belle arti di Napoli. Espulso per indisciplina, nel 1863 fondò, con Marco De Gregorio, Federico Rossano e Adriano Cecioni, la Scuola di Resina, ispirata a una pittura rigorosamente dal vero, eseguita en plein air.

Nel 1864fece la prima apparizione ufficiale alla III Promotrice napoletana con due quadri dallo stesso titolo: L’avanzarsi della tempesta. Nello stesso periodo realizzò una serie di opere dedicate al paesaggio meridionale, pugliese e napoletano. Particolarmente significativi Sulle rive dell’Ofanto (1866), Casale nei dintorni di Napoli (1866)e Ofantino (1866).Nel 1867, durante un soggiorno a Firenze, riscosse grande successo presso i macchiaioli che nella sua arte vedevano realizzarsi le loro tesi artistiche. Dopo una breve permanenza a Parigi, vi si stabilì definitivamente nel 1868 e nel 1869 sposò Léontine Grouvelle che seppe trasformare la loro casa nel luogo di incontro dei più noti intellettuali, collezionisti e artisti dell’epoca, da De Goncourt a Zola, da Manet a Degas. Nei primi anni parigini, influenzato da Gérome, Fortuny e Meissonier e dal desiderio di successo, cominciò a dipingere scene di genere in costume, ma abbandonò presto questa tendenza tornando, a seguito di un soggiorno in Italia (1870/1873) impostogli dalla guerra franco-prussiana, a dipingere limpidi paesaggi e assolate marine. Di straordinaria importanza la serie di studi su tavole del Vesuvio in eruzione eseguiti nel 1872 in condizioni atmosferiche e di luce diversissime, in cui si assiste a un attento processo di semplificazione formale e cromatica, in continuità con i paesaggi del Tavoliere delle Puglie. Tornato a Parigi espose sistematicamente al Salon e ritrasse i ritmi frenetici e i ritrovi mondani della Ville Lumière, guadagnandosi l’appellativo di “pittore delle parigine”.

Nel 1874 partecipò alla prima mostra degli impressionisti, allestita nello studio del fotografo Nadar. Nello stesso anno si recò per la prima volta a Londra dove tornò con regolarità fino al 1882. Nella metropoli britannica entrò in contatto con collezionisti e commercianti d’arte, fra i quali il banchiere Knowles, e realizzò straordinarie vedute come Trafalgar Square, Piccadilly e Westminster che gli valsero grande successo e la Legion d’Onore all’Esposizione Universale di Parigi nel 1878.

Nel 1881 espose al Cercle Des Mirlitons, a Parigi, un gruppo di pastelli di grandi dimensioni, tra i quali il trittico Alle corse di Auteuil. Della sua produzione meritano di essere ricordate le opere eseguite sotto l’influenza dell’arte giapponese, quali Il kimono color arancio, Signora sul divano rosso, Il paravento giapponese e le pitture su ventaglio (quattro di esse conservate presso la Pinacoteca De Nittis a Barletta).

Nell’ultimo periodo, prima che la morte lo cogliesse improvvisamente a soli 38 anni, diede vita a una serie di grandi capolavori, fra i quali Il salotto della principessa Mathilde (1883), La guardiana delle oche (1884) e Colazione in giardino (1884).

Léonce Benedite, per lungo tempo conservatore del Lussemburgo (oggi Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Parigi), scrisse di lui: “Nessuno può immaginare, oggi, di quale straordinaria notorietà godesse, da vivo, questo artista”.







