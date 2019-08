CASTELLANETA – Il 17 e 18 agosto arriva Castellaneta Marina il McFlurry Vertical Summer Tour, la manifestazione itinerante che porta attività, musica e animazione in otto località marittime italiane a ingresso gratuito aperto a tutti.

Il format VERTICAL SUMMER TOUR nasce nel 2011 sull’onda del successo del fratello maggiore, Vertical Winter Tour, già attivo dal 2008. L’uno è estivo, l’altro invernale, ma il format è lo stesso:un grandioso Villaggio vacanze itinerante, 1.500 mq di allestimento fronte mare, capace di portare nelle migliori località di vacanza giornate dense di ANIMAZIONE, MUSICA, SPORT E DIVERTIMENTO.

All’interno dell’area Village, ad ingresso totalmente libero e gratuito, un palinsesto denso di attività distribuite lungo l’arco della giornata e rivolte a tutti.

Si comincia al mattino con le sessioni di aquagym e fitness e si prosegue al pomeriggio con balli di gruppo e tornei sportivi: beach volley, calciobalilla, teqball e sparring. A grande richiesta torna il percorso a ostacoli sulla sabbia. Per concludere la giornata DJ set, esibizioni live, disco beach party, tanti ospiti e gli artisti di Radio DEEJAY. A rinfrescare i vacanzieri sotto l’ombrellone, un’ondata di gelati Mini McFlurry in omaggio.

Con una flotta di tavole composta da 10 modelli gonfiabili e la supervisione di istruttori qualificati non mancheranno, anche quest’estate, lezioni e gare di SUP. E poi ancora, sotto gli stand, tante ore di animazione: giochi, degustazioni, omaggi, gadget, test drive e, a fine giornata, le premiazioni sul Palco. Ad oggi si contano un totale di 19 edizioni di Vertical Tour– tra Summer e Winter edition – e migliaia di amici sparsi sulla Penisola che fanno ormai parte di una grande community unita dalla voglia di divertirsi e di fare festa.

Sulla spiaggia libera di Castellaneta Marina (Lungomare Eroi del Mare) animatori, speaker, dj e istruttori sportivi faranno divertire gli ospiti all’interno del Maxi-Village, un vero e proprio villaggio vacanze itinerante di 1.500 mq. Tra le novità di questa edizione, la postazione di Teqball, nuovo sport a quattro che unisce calcio e ping pong.

Numerose le attività in programma per ciascuna tappa: tornei sportivi, lezioni e gare di SUP, giochi, degustazioni e gli show degli artisti di Radio DEEJAY, che a Castellaneta Marina vedranno protagonista Mario Fargetta in uno speciale dj set al chiaro di luna (18 agosto dalle ore 21.30).

Nostromo, official partner dell’evento, firmerà due momenti di ciascuna giornata del Tour: l’aquagym, alle ore 11.00 e il torneo NostromoSparring Cup (ore 15.00). Tonno Nostromo Zero, inoltre, sarà protagonista del gioco “Abbatti i grassi”, pensato per grandi e piccini, e della “Ruota della fortuna”, che metterà in palio tantissimi gadget firmati Tonno Nostromo Zero come cuscini gonfiabili, sacche, zaini e borsoni per la palestra. Durante la tappa di Castellaneta Marina sarà possibile gustare Tonno Nostromo Zero, l’unico tonno sul mercato completamente privo di grassi, già sgocciolato, per garantire il gusto autentico del tonno senza sprechi e con tutti i benefici nutrizionali e il sapore fresco del pesce azzurro.

“Siamo molto felici di tornare per il secondo anno consecutivo come official partner del McFlurry Vertical Summer Tour a Castellaneta Marina – sottolinea Giulia Bizzarri, marketing manager Nostromo Spa. Un’occasione ideale per far conoscere le virtù di Tonno Nostromo Zero – perfetto alleato di chi vuole vivere l’estate all’insegna di leggerezza, benessere e gusto – in una delle spiagge più belle d’Italia.”

Partito lo scorso 20 luglio da Lignano Sabbiadoro (UD), il tour arriva a Castellaneta Marina dopo le tappe a Viareggio (LU), Cattolica (RN), Porto San Giorgio (FM) e Palmi (RC) per poi proseguire alla volta di: Cefalù (PA), 20, 21 e 22 agosto, e San Vito Lo Capo (TP), il 24 e 25 agosto, dove si terrà la grande festa di chiusura.

Programma della giornataVertical Village, 17 e 18 agosto @Lungomare Eroi del Mare, Castellaneta Marina (TA)Domenica 18 agosto, ore 21.30 Special Guest Mario Fargetta by Radio DEEJAY

10:00 Apertura villaggio, inizio giochi, animazione e test drive Fiat 500X S-Design 10:30 Lezioni di SUP con istruttori qualificati 11:00 Aquagym Nostromo11:30 Attività palco con animazione e gadget12:15 Balli di gruppo12:45 Gioco aperitivo e sigla del Vertical Village14:00 Apertura McFlurry truck con degustazioni omaggio di gelato Mini McFlurry per tutti15:00 Inizio tornei sportivi: McFlurry Volley Cup, Ricola Football Cup, Nostromo Sparring Cup, CFVB Teqball Cup16:30 Infasil SUP Race17:00 Fiat X Race17:30 Animazione palco, dj set e animazione by Radio DEEJAY18:30 Premiazioni finali19:00 Sigla Vertical Village e chiusura McFlurry truck

19:30 Chiusura Villaggio

