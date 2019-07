Mesagne (Br): Nel centro storico cittadino, è stato tratto in arresto il pregiudicato P.B. di anni 38. L’attività di polizia giudiziaria si è originata a seguito di un controllo straordinario del centro, disposto dal neo Dirigente del Commissariato di P.S.

Proprio il via vai di persone nei pressi dell’abitazione del pregiudicato, oggetto di monitoraggio info-investigativo, in quanto sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla p.g., ha attirato l’attenzione dei poliziotti.

Hanno proceduto con la perquisizione domiciliare che poi si è estesa ad un altro immobile di cui avevano trovato le chiavi. Proprio in questo ultimo stabile gli agenti rinvenivano ben occultata un revolver a sei colpi di piccolo calibro, modificata. L’arma probabilmente nasce come replica di armi vere, ma presentava una serie di evidenti manomissioni: in particolare non vi era la prevista ostruzione tra il tamburo e la canna, evidenziando così una modifica di particolare manifattura. Per tale ragione essa sarà affidata ad un esperto per la perizia del caso e per verificare se abbia sparato.

Nel seminterrato dell’abitazione principale gli agenti invece rinvenivano occultata sotto un materasso, hashish suddivisa in tre panetti da circa 80 gr. cadauno; all’interno di una ciotola riposta in una dispensa invece veniva trovato un ulteriore quantitativo della stessa sostanza di peso di circa gr. 30, avvolto in un involucro di carta assorbente ed un bilancino elettronico di precisione.

Tutto quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro. P.B. veniva quindi condotto in Commissariato e espletate le formalità di rito veniva accompagnato presso il domicilio in regime di arresti domiciliari.

© 2019, redazione. Tutti i diritti riservati