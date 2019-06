Si rinnova l’appuntamento con “L’Angolo della Conversazione” nell’ambito di un ricco calendario estivo per tutte le fasce d’età.

A San Vito, è stato svelato, in conferenza stampa, il ricco cartellone di eventi e spettacoli in programma da inizio luglio a metà settembre, nell’ambito di una stagione estiva come sempre intensa e variegata sotto il profilo delle iniziative. Si rinnova l’appuntamento con l’Angolo della Conversazione, rassegna culturale giunta alla 14^ edizione e curata, ormai da sei anni, in collaborazione con la BCC di San Marzano (partner la libreria Ubik di Taranto). Dopo il successo delle precedenti edizioni sponsorizzate dalla Banca, si spazierà anche quest’anno tra letteratura, teatro e giornalismo offrendo a diverse fasce di pubblico un contenitore di qualità con ospiti di calibro nazionale. Si parte sabato 6 luglio alle 20.30 con la presentazione del giallo “Alba Nera” del magistrato-scrittore Giancarlo De Cataldo. Ma sul palco dello Yachting saliranno altri ospiti affermati tra i quali spiccano l’attore Rocco Papaleo, il giornalista e conduttore tv Salvo Sottile, Pinuccio, la campionessa di calcio femminile Patrizia Panico e la scrittrice tarantina Alessandra Macchitella, per una serie di appuntamenti da non perdere. Per l’Angolo della Conversazione stiamo facendo un grosso sforzo, anche grazie al sostegno della BCC di San Marzano, con l’obiettivo di mantenere molto alto il livello qualitativo della rassegna e questo comporta un notevole impegno da parte di noi organizzatori -ha dichiarato Daniela Musolino titolare dello Yachting Club-. Dietro questa storica iniziativa c’è un grande lavoro ma siamo soddisfatti perché ogni anno riusciamo a portare a Taranto personaggi famosi per far conoscere la città e la nostra meravigliosa struttura>. L’ing.Gianluca Piotti, contitolare dello stabilimento balneare di San Vito, crede fortemente nella forza attrattiva della città e del suo litorale. <Nonostante tutto e tutti continuiamo a scommettere sul territorio e sulle sue prospettive turistiche -ha affermato- e per questo investiamo sempre con piacere sullo Yachting Club come struttura e come contenitore di eventi. Anche quest’anno abbiamo migliorato i servizi tanto nell’area classica, quanto nella zona giovani, l’area Barotto, e nella discoteca. I primi risultati ci stanno dando ragione>. Per la BCC di San Marzano presente in conferenza

stampa il direttore generale Emanuele di Palma felice della rinnovata partnership con lo Yachting. <Il sostegno alle iniziative sociali e culturali è al centro del nostro modo di fare banca – il suo commento – La diffusione della cultura e dell’educazione nei territori in cui operiamo rappresenta un asset importante su cui continueremo a investire. L’Angolo della Conversazione rientra nelle manifestazioni che abbiamo scelto di supportare per creare sani momenti di confronto con i nostri clienti sui vari temi proposti dagli autori e per far conoscere Taranto ai diversi personaggi ospiti della rassegna. La cultura è, senza dubbio, una leva strategica di quel tanto auspicato marketing turistico territoriale da mettere in campo per parlare finalmente di diversificazione del nostro territorio>. Alla vernice ha preso parte pure Fulvio Iurlaro, vice presidente di Programma Sviluppo altro main sponsor della rassegna. <Siamo felici di legare il nostro nome ad iniziative di valore per il territorio come l’Angolo della Conversazione -ha detto-. La crescita della città passa anche attraverso la cultura>. Nel corso della conferenza stampa di presentazione de l’Angolo della Conversazione sono stati illustrati anche i dettagli della rassegna cinematografica estiva del cinema Ariston “Taranto Cinema Estate 2019” con la direzione artistica di Elio Donatelli. Sedici film da gustare sotto le stelle a partire da martedì 2 luglio con la proiezione di “Blackkkklansman”. <Come tradizione, abbiamo scelto il meglio per l’affezionato pubblico dello Yachting -ha affermato Donatelli-. Tanti film importanti che verranno proiettati in una cornice davvero incantevole>. Lo Yachting Club punta forte anche sulla sua rinomata discoteca all’aperto. Durante l’estate faranno tappa allo Yachting figure molto note al popolo della notte come dj Ralph (è atteso sabato prossimo), il rapper Luchè e il produttore musicale Andrea Damante. Ma la proprietà ha pensato anche all’intrattenimento diurno soprattutto per i giovanissimi. Tra le novità di quest’anno spiccano lo Skatepark, la “Y House” con postazioni di videogiochi su console oltre al nuovo campo di calcio-tennis. In più, tra le chicche stagionali, la quasi pronta Bau Area, una zona attrezzata e confortevole tutta dedicata agli amici a quattro zampe che saranno i benvenuti.

