TARANTO – Intenso week end di presidio del territorio della Polizia Locale.

Nella mattina di sabato mentre si effettuavano controlli in via Duomo e centro storico, a piazza Fontana è stato sequestrato un motoveicolo privo di casco e assicurazione. Sempre sabato controlli su via Di Palma / d’Aquino hanno prodotto 5 preavvisi per violazione al codice della strada e sempre in via D’Aquino i controlli a tappeto hanno prodotto il sequestro di scarpe per commercio abusivo. Sabato sera durante un controllo è stato fermato un motociclo guidato da un minore senza casco e si è accertato che la moto risultava rubata. Contattata la dr.ssa Montanaro ha disposto la denuncia a piede libero e l’accompagnamento con riconsegna ai genitori.

Sabato, inoltre, la Polizia locale è intervenuta sulla superstrada Taranto-Brindisi svincolo “Circummarpiccolo” in ausilio alla Polizia di Stato per un incidente. Domenica invece la polizia locale è intervenuta in viale del Tramonto per problemi di viabilità che hanno portato 15 preavvisi per violazioni al codice della Strada ed inoltre è stato fatto allontanare e sanzionato un ambulante che stazionava di fronte alla Fenice.

Identificati e allontanati 4 individui che stazionavano davanti alla Concattedrale per violazioni di occupazione di suolo pubblico, a loro è stato inflitto verbale di allontanamento che se non rispettato seguirà dispositivo del questore con il quale vieta loro di permanere in quell’area per un periodo che va da 6 mesi a 1 anno. Stesso discorso per i parcheggiatori abusivi. Nella mattina di lunedì sono invece iniziati i lavori di pulizia della sabbia sulla sede stradale e sistemazione della segnaletica su viale del tramonto.

