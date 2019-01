TARANTO – Domenica 13 gennaio alle 19,30 al Teatro Fusco, concerto speciale dedicato ai dipendenti comunali di Taranto e alle maestranze che hanno contribuito, con il loro lavoro e la loro professionalità, alla realizzazione del primo teatro comunale della città di Taranto.

“La serata – fa sapere il sindaco Melucci – è un modo per ringraziare tutti coloro che hanno lavorato in questi anni per regalare alla città questo momento storico. Abbiamo inoltre voluto approfittare dell’occasione per gratificare i tanti dipendenti comunali che lavorano ogni giorno al fianco dell’amministrazione per il bene della città senza i quali il nostro lavoro non sarebbe possibile”. “Tutte le maestranze – commenta l’assessore Marti – hanno dato l’anima per ottenere questo risultato, andando anche oltre il loro dovere riuscendo regalare alla città il suo Teatro”.

“Con vera ammirazione – conclude l’assessore Motolese – ho visto la mia direzione lottare contro la fatica e contro il tempo, nonostante davvero numerosi imprevisti, per consegnare il teatro e garantire l’inaugurazione dello scorso 30 dicembre. Questo concerto è il nostro grazie a tutti loro”. Sul palco, insieme all’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Piero Romano, Nick The Nightfly in un concerto dal titolo “Frank Sinatra…The Voice”.

(Ph – Francesco Manfuso)

