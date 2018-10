PULSANO – Il Comune di Pulsano con Delibera di Giunta Municipale n. 73 del 25.09.2018 ha richiesto alla Regione Puglia, ricorrendone i requisiti previsti dalla regolamentazione in materia, l’inserimento nell’elenco regionale dei Comuni ad Economia prevalentemente Turistica e Città d’Arte, ovvero il riconoscimento di Città Turistica. La delibera su menzionata è stata proposta dall’Assessore alle Attività Produttive, Promozione e Marketing Territoriale Francesco Marra e dal Consigliere Comunale Delegato al Turismo ed allo Spettacolo Antonio Basta che, già dai primi giorni dall’insediamento dell’amministrazione Lupoli, avevano lavorato di concerto per la raccolta e l’elaborazione dei dati necessari per la compilazione della documentazione da inviare alla Regione Puglia.

Il Consigliere Delegato Basta ha dichiarato: “noi dobbiamo essere il paese in cui chi viene qui non si debba sentire turista ma “cittadino di passaggio” e debba essere accolto come tale. Dobbiamo fare il salto di qualità e per questo dobbiamo costruire una nostra forte identità. Siamo alle porte del Salento, il paese delle forti e uniche tradizioni, del territorio che unisce la bellezza della campagna dei forti ulivi alla straordinarietà del mare, dei monti d’arena. Bisogna tutti insieme rendere fruibili e promuovere in modo integrato gli attrattori turistici esistenti, parliamo di beni culturali non solo paesaggistici: il Castello, la biblioteca, il museo (progetto nato grazie l’impegno dell’assessore alla Cultura Alessandra D’Alfonso ) e gli annessi giardini e parco, nonché la valorizzazione turistica della piazza, del centro storico e delle chiese circostanti. Come affermato più volte in diverse occasioni dall’assessore Marra e dal Sindaco Lupoli stiamo lavorando a pieno regime perché Pulsano e i cittadini abbiano il giusto riconoscimento e il posto che li spetta”.

L’Assessore Marra ha espresso enorme soddisfazione per l’approvazione della Delibera: “questo atto adottato rappresenta senza ombra di dubbio il primo passo per raggiungere l’auspicato rilancio turistico del nostro territorio pulsanese; ci permetterà di sviluppare programmi, progetti ed idee che sino ad ora non era possibile, purtroppo, sviluppare ed attuare. Nell’ottica dello sviluppo di un’idea di Marketing e Promozione del Territorio questo riconoscimento è sicuramente un biglietto da visita non indifferente che, se utilizzato nella maniera corretta, porterà a far conoscere la nostra Pulsano su tutto il territorio nazionale e, perché no, fuori dai nostri confini. Siamo tra l’altro già al lavoro per creare un brand ed un marchio che caratterizzi il nostro territorio da utilizzare in tutte le attività di promozione che d’ora in avanti organizzeremo”.

Il Sindaco Lupoli ha così concluso: “Pulsano è da sempre per tutti noi pulsanesi un paese turistico per le acque cristalline, per la sabbia finissima e per le conche che rappresentano il vero valore aggiunto del nostro litorale. Da oggi potremmo essere un paese turistico a tutti gli effetti e questo non farà che portare benefici in termini economici e promozionali per tutta la nostra comunità”.

