TARANTO – Gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un mirato controllo antidroga, hanno denunciato in stato di libertà per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 33enne tarantino. L’uomo al momento del controllo era all’interno di un centro scommesse sito in via Dante, ed è stato trovato in possesso di alcune piccole stecche di hashish del peso complessivo di nove grammi. Il 33enne è stato accompagnato presso gli Uffici della Questura per le formalità di rito. La sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro.

Un’altra persona è stata denunciata in stato di libertà dal personale della Squadra Volante per guida in stato di ebbrezza alcolica. Il denunciato, un tarantino di 58 anni, lo scorso 29 luglio è rimasto coinvolto in un incidente stradale con un’altra auto sulla SS 172 all’altezza dello svincolo per Paolo Sesto. Nel corso dei successivi controlli l’uomo è risultato positivo all’alcool test con dei valori di ben tre volte superiori a quelli previsti dalla vigente normativa.

