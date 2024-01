Tragedia sfiorata a Bari: evacuazione di 15 persone in una palazzina

Tragedia sfiorata nella notte scorsa nel quartiere Carrassi di Bari, quando un violento incendio ha costretto almeno 15 residenti a fuggire dai balconi delle loro abitazioni. Il rogo ha interessato un appartamento in via Giulio Petroni 14, con le squadre dei vigili del fuoco al lavoro fin dallo scoppio delle fiamme, intorno a mezzanotte.

L’origine del fuoco sembra essere riconducibile a una coperta elettrica o a uno scaldaletto accesso da un abitante dell’edificio. Fortunatamente, non si segnalano vittime, ma l’allarme è stato immediato, e le operazioni di soccorso sono state essenziali per evitare tragedie.

Il caos ha coinvolto anche un’anziana residente nell’appartamento al piano superiore, dove il fumo si è diffuso rapidamente. Grazie all’intervento tempestivo delle squadre di soccorso, è stata evacuata in sicurezza utilizzando l’autoscala dei vigili del fuoco.

La strada circostante è stata bloccata per ore per permettere alle autorità di gestire la situazione, mentre il lavoro incessante dei pompieri ha portato alla completa estinzione delle fiamme dopo le 2 del mattino.

Fortunatamente, la pronta risposta delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione sfociasse in una tragedia umana. Al momento, le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell’incendio e garantire la sicurezza degli altri condomini.